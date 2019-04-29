Зеленский пообещал жителям России украинское гражданство

Киев, , 01:46 — REGNUM Защиту, убежище и украинское гражданство пообещал предоставить всем «борцам за свободу» избранный президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к президенту России Владимиру Путину, опубликованному в соцсети Facebook.

Зеленский, в частности, заявил о миссии Киева «служить примером демократии для постсоветских стран». Российские граждане, полагает политик, едва ли не больше всех страдают от «режима».

"Мы будем предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля Путин подписал указ, упрощающий для жителей республик Донбасса процедуру получения российского гражданства. Позднее президент России допустил распространение новой нормы на всех украинских граждан.

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