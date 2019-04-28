Что Эрдоган написал в письме патриарху армян Турции

Ариф Асалыоглу, , 23:42 — REGNUM

Жесткое предупреждение Турции со стороны США

Обозреватель газеты Hürriyet Ханде Фырат в статье «Последние новости по линии США — Турция» обращает внимание своих читателей на споры, возникшие между двумя странами. Причиной кризиса являются С-400. Анкара отправила в Белый дом запрос об аудиенции. Ожидается, что главы двух государств в ближайшее время проведут переговоры по телефону. Вероятно, одной из первых ими обсуждаемых тем будет вопрос о приобретении российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК). В соответствии с последней информацией из Москвы стало известно, что до поставки С-400 осталось всего два месяца. К этому времени было проведено уже много встреч. По мнению Фырат, обе стороны не собираются отказываться от своих позиций. Чтобы показать, что покупка Анкарой С-400 не представляет никакой угрозы для союзников по НАТО, а также американским вооруженным силам в регионе, Турция предложила создать рабочие группы. Но это не привело к ожидаемым результатам. Вашингтон не ответил на эти запросы Анкары. Фырат пишет о том, что ответное предложение США на пересмотр условий поставок Patriot — американского аналога С-400 — не удовлетворил потребности Анкары. По данным источника, который поделился информацией с обозревателем Hürriyet, условия, которые предложили американцы, те же самые, что и раньше: «Вы получите наши ракеты, только если окажетесь от покупки С-400». Кроме того, США не предложили кредит, запросили оплату вперед и не будут делиться с Турцией своими технологиями. США на последних переговорах заявили, что начнут действовать, если вопрос с С-400 так и останется нерешенным. Анкара осознает, что Конгресс США обладает полной властью в этом процессе. А так же то, что Турция столкнётся с серьезными санкциями в случае приобретения российской системы.

Стали известны точки дислокации С-400

Как передает газета Türkiye, Россия начнет передавать купленные Турцией С-400 в июле. Согласно интервью главы Рособоронэкспорта Александра Михеева агентству «Интерфакс», все идёт по плану. Кроме этого, стало известно, где будут развёрнуты российские противоракетные комплексы. В Турцию будут переданы две системы С-400, состоящие из четырёх полков. В общей сложности, в двух комплексах будет 144 ракеты (по 72 в каждой), а также 48 запасных ракет. Таким образом, в Турцию будет доставлено 192 ракеты. Батареи состоят из 9 пусковых установок. В четырех полках будет 36 установок. Один полк С-400 состоит из трех мобильных компонентов: радар раннего обнаружения, командный центр и пусковые установки. Министр обороны Турции Хулуси Акар недавно заявил, что S-400 могут быть размещены в Анкаре или Стамбуле, в то же время в дополнение к этим местам комплексы могут быть развернуты на берегу Эгейского моря и у южных границ Турции. Газета отмечает, что дальность действия системы С-400 достигает 400 километров, при этом ракеты могут поразить цели на высоте 185 километров.

Зеленский проводит отпуск в Турции после победы на выборах

Как сообщает турецкий телеканал NTV Haber, избранный президент Украины Владимир Зеленский решил сбросить усталость предвыборной кампании, отправившись на отпуск в Турцию. Зеленский рассказал об этом через свой аккаунт в соцсетях: «Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль». Шоумен отметил, что это его первые выходные за четыре месяца.

Скандальные слухи об истребителях F-35

Издание tr724 сообщает, что между Анкарой и Вашингтоном разгорелся скандал из-за турецких военных пилотов, направленных в США для обучения пилотированию истребителей пятого поколения F-35. По словам издания, пилоты-кандидаты на которых было потрачены миллионы долларов на летную подготовку, были отправлены обратно из-за недостаточной квалификации. В статье говорится о возвращении четырёх пилотах, утверждается, что данная ситуация негативно повлияла на репутацию Турции. Издание также напомнило о том, что ранее, после попытки переворота в 2016 году, турецкие власти уволили большое количество квалифицированных кадров по мнимым обвинениям, набрав на их места людей, близких по идеологии к правящей партии и националистическим кругам. Кроме того, с 2012 года военно-воздушные силы Турции ежегодно направляли шесть кандидатов в пилоты в США для летной подготовки в рамках Совместной программы подготовки пилотов реактивных самолетов Евро-НАТО (ENJJPT). Однако после чисток в 2016 году обеспечить летную подготовку пилотов в Турции из-за нехватки обучающего персонала стало невозможным. Для восполнения рядов Турция приняла решение увеличить число и направила 20 пилотных кандидатов. НАТО было объявлено врагом Турции, все военные служившие там, представлены как предатели. Но при этом Анкара увеличивает количество пилотов в программах НАТО. Общая стоимость подготовки пилотов, включая боевую подготовку для каждого кандидата, обходится Турции приблизительно в 1,3 млн долларов США.

Заявления министра обороны Турции о Сирии и F-35

Как сообщает новостной телеканал NTV Haber, министр обороны Турции, отвечая на вопросы журналистов на приеме в парламенте заявил, что у министерства есть план Б по вопросу истребителей F-35. «У нас есть краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы по теме F-35. В процессе пока нет сбоев. Наши четыре пилота продолжают обучаться в США. Еще двое готовятся направиться в Америку. Также около 40 человек готовятся к обучению. В вопросе Сирии мы наблюдаем сближение США к нашим тезисам. Потому что наши тезисы разумны», — сказал Акар.

Зять Эрдогана отменил встречу в Конгрессе

Известный турецкий обозреватель Мурат Йеткин в статье для турецкой редакции Deutsche Welle пишет, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершает ошибку, доверяя словам президента США Дональда Трампа о поддержке. По словам эксперта, тот факт, что министр финансов Турции Берат Албайрак отменил две встречи, которых он с трудом добился от американских парламентариев (Йеткин рассказал о том, что сенаторы, с которыми должен был встретиться Албайрак — это Линдси Грэм и Джим Риш), из-за просьбы пройти через рамку металлоискателя, может привести к усугублению ситуации. Между тем, Албайрак встретился с Трампом в Белом доме, обсуждалась тема С-400. С фотографиями этой встречи появились и заявления из президентского дворца, в которых утверждалось, что якобы «даже если Конгресс примет решение о санкциях в отношении Турции, то Трамп это предотвратит». Автор пишет, что теперь турецким властям придётся разбираться в том, насколько поездка делегации в Вашингтон оказалась полезна или вредна.

Эрдоган написал письмо патриарху армян Турции

Согласно сообщениям телеканала CNN Türk, президент Турции в письме местоблюстителю константинопольского патриарха Армянской апостольской церкви архиепископу Араму Атешяну выразил соболезнования потомкам армян, погибших в Османской империи в 1915 году. «С почтением вспоминаю и соболезную османским армянам, которые погибли в суровых условиях Первой мировой войны, передаю свои искренние соболезнования их потомкам», — говорится в письме. Эрдоган также добавил, что, как и в процессе распада каждой империи, в последние годы Османской империи произошли серьезные гуманитарные кризисы. «Я желаю милости Аллаха людям, которые тогда погибли из-за эпидемий, миграции, ослабления государственной власти, следствием чего были беспорядки, учиненные бандами и вооруженными группировками», — написал он. Кроме этого, турецкий президент помянул патриарха Месроба Мутафяна, который скончался 8 марта. Эрдоган выразил соболезнования его семье и родственникам, а также всей армянской общине.

Самый большой в мире ковер из тюльпанов

Газета BirGün рассказала своим читателям о начале сезона тюльпанов в Стамбуле. Парки и обочины дорог мегаполиса украшены десятками тысяч тюльпанов. В рамках мероприятий города в историческом районе, на площади Султанахмет, мэрия «расстелила» самый большой в мире живой ковер из тюльпанов разных цветов (площадью около 460 квадратных метров, изготовленный из 570 тысяч цветов). Выступая на открытии сезона недавно избранный мэр Стамбула Экрем Имамоглу отметил, что создание живых ковров из тюльпанов уже стало доброй традицией, украшающей город.

Нападение на Кылычдароглу на похоронах

Газета Sözcü пишет о нападении на председателя главной оппозиционной партии Турции Кемаля Кылычдароглу. На похоронах солдата, погибшего во время контртеррористической операции на юго-востоке страны, группа членов правящей Партии справедливости и развития (ПСР) напали на председателя Народно-республиканской партии (НРП) Кылычдароглу. Глава оппозиции, который присутствовал на похоронах вместе с главой муниципалитета Анкары Мансуром Явашем, был доставлен в соседний дом и взят под охрану. Несмотря на принятые меры, толпа собралась вокруг дома, стала забрасывать здание камнями, требуя, чтобы председатель НРП вышел из своего убежища. Спустя полтора часа у дома выступил министр обороны, призвав толпу успокоиться. После чего к зданию подъехал бронированный военный транспорт, благодаря которому удалось вывезти Кылычдароглу. Губернатор Анкары заявил, что начаты судебные разбирательства в отношении зачинщиков данного инцидента.

Кылычдароглу: «Я не отступлю»

Телеканал NTV Haber опубликовал публичное выступление председателя Национально-республиканской партии (НРП) Кылычдароглу после инцидента на похоронах перед сторонниками партии, которые собрались в Анкаре. «Они думают, что таким образом могут запугать меня. Пусть знают, что я председатель партии, которая была основана после освобождения страны от оккупантов. Я снова пойду на похороны погибших солдат. Те, кто устроил эту провокацию, не мусульмане, они даже не из этой деревни, это организованные провокаторы. Меня расстроило то, что они не уважают погибшего, из-за них мы даже не успели совершить молитву до конца», — заявил он. Кылычдароглу подал иск в суд через своего адвоката. А также потребовал создания парламентской комиссии для рассмотрения этого инцидента. Между тем, спикер ПСР Омер Челик признал, что мужчина, ударивший в лицо Кылычдароглу, был членом правящей партии. Он добавил, что мужчина будет изгнан из ПСР, будет проведено дисциплинарное разбирательство.

Правящая партия готовит радикальные изменения в избирательной системе

В газете Türkiye, близкой к Партии справедливости и развития, утверждается, что ведущие эксперты администрации Эрдогана, работают над изменениями в нормативных актах избирательного законодательства, которые можно назвать «радикальными». Автор статьи Юджель Кайаоглу сообщает о том, что ПСР готовится ввести новые правила, нацеленные на предотвращение миграции избирателей. Обозреватель утверждает, что 31 марта перед местными выборами более 200 тысяч жителей Стамбуле отправились в различные провинции Турции, для того чтобы поддержать на выборах своих родственников или знакомых.