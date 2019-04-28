28 апреля 2019 | Время чтения 4 мин

Разумеется, политика Армении требует критического отношения и Россия вправе ее критиковать с позиции собственных интересов. Однако в чем смысл нагнетания недружественной атмосферы с важнейшим союзником? Что это дает Москве?

Авигдор Эскин, , 22:32 — REGNUM

Осталось всего десять дней до первой годовщины правления премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Посетившие эту древнюю страну за последние месяцы отмечают приподнятое настроение у людей. Корреспондент Би-би-си Нина Ахметели посетила Армению вскоре после парламентских выборов и заметила появление улыбки надежды на лицах. В прошлые времена такие наблюдения не вспоминаются.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава правительства Пашинян рассказал недавно в Страсбурге о результатах своей работы в течение этого года. Он поведал о борьбе с теневой экономикой, коррупцией и монополиями. За первые десять месяцев правления его правительству удалось способствовать созданию новых 51 тысячи рабочих мест. В первом квартале 2019 года наблюдалось пополнение бюджета, превосходящее на $22.7 миллионов долларов запланированную сумму. Экономический рост может достигнуть в этом году 7−8%. Зафиксирован рост зарплат в различных жизненно важных областях, начиная с медицины.

Политический курс Никола Пашиняна направлен на развитие отношений с Европой, США и Израилем, но в первую очередь — на укрепление союза с Россией. Мы видим это по голосованию Армении в ООН. Так Ереван последовательно голосовал в ООН с Россией по Крыму и прочим важным для Москвы вопросам.

Напомним, что в этом году Армения председательствует в ОДКБ и в ЕАЭС и безупречно выполняет все партнерские обязательства. Более того, Ереван направил в Сирию миротворческий контингент в помощь России и режиму Асада. Это важнейший политический шаг навстречу. Казалось бы, все эти тенденции и действия должны были восприниматься в Москве с чувством удовлетворения. В самых высших эшелонах власти дружественный настрой сохранился, экономическое и военное сотрудничество между Арменией и Россией развивается. Однако совсем иные настроения транслируют российские СМИ.

Просмотр телевизора (cc) flash.pro

Напомним, как год назад, в ходе народных выступлений в Армении и смены правительства «социально-политические» толковища на телевидении в едином порыве осудили Пашиняна и обозвали «проектом», приписав ему «оранжевую революцию». Государственное радио «Комсомольская правда» отличилось тогда серией передач, в которых, среди прочего, прозвучали призывы «потопить в крови» антиправительственные демонстрации. При том, что в заявлениях президента Путина и МИДа России сохранялся дружественный тон и подчеркивалось невмешательство во внутренние дела Армении.

После официального вступления Никола Пашиняна в должность возмущенные голоса затихли на время. Однако последнее время мы сталкиваемся повсеместно с досадным тоном нетерпимости и озлобления по отношению к этому ближайшему российскому союзнику. Иногда это принимает и вовсе скандальные обороты.

Несколько дней назад премьер-министр Пашинян согласился принять участие в передаче Ольги Скабеевой на канале Россия-1 «60 минут». В ходе короткой беседы телевожатая позволила себе ерничанье, ухмылки, издевки. Это был немыслимый тон для общения с главой другого государства. Посудите сами: «А теперь в буквальном смысле «мастер-класс» от вас для Зеленского: как с Путиным разговаривать? Научите! Объясните! И нам и ему. Он сказал: «Я Путина боююююсь… Я к Путину без Трампа не пойду, без Терезы не пойду, без Меркель не пойду». Как действовать?» Пашинян деликатно ушел от такой беседы, но как такое могло произойти на государственном телеканале России?

Следует подчеркнуть, что активно подпираемое российскими медийными ресурсами предыдущее правительство Армении предприняло несколько конкретных шагов в сторону ЕС и даже поучаствовало в военных маневрах НАТО. Оно же установило в Ереване памятник коллаборационисту Гарегину Нжде, что вызвало в России недоумение. Но вот новое правительство Пашиняна никак не замечено в действиях, идущих вразрез с союзом с Россией. Так в чем причина медийного гула недовольства?

Открытие памятника Гарегину Нжде President.am

Мы наблюдаем очень странную картину. Известные позитивным настроем к Армении Роман Бабаян, Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян, Константин Затулин оказались в передних рядах критикующих нынешнюю Армению. Никола Пашиняна обвиняют в непредсказуемости, Армению представляют едва ли не оккупированной Госдепом США зоной, где проходят антироссийские сборища.

То есть, если раньше в Москве ясно проявлялись друзья Азербайджана в лице Гейдара Джемаля, Максима Шеваченко, Александра Проханова, Андрея Епифанцева, Наданы Фридрихсон и Сергея Маркова, то сегодня с ними в унисон вещают вчерашние проводники идеи дружбы с Арменией. Почему же прослывшие союзниками Армении отвернулись от нее? Подчеркиваем: политика Еревана за последний год ничуть не должна была способствовать такому отчуждению.

Этот вопрос можно было бы оставить без ответа, ибо полного объяснения предложить не сможем. Злые языки говорят, что все это следствие активной работы в Москве сторонников находящегося под следствием в Ереване бывшего президента Роберта Кочаряна. Они действительно работают эффективно, располагая серьезными финансовыми ресурсами. Приверженцы психологического анализа отмечают нелюбовь в Москве к Пашиняну, резко отличающемуся от обычных лидеров на постсоветском пространстве. Он одновременно не антисоветский, не антироссийский, но и не советский. То есть — не свой.

Разумеется, политика Армении требует критического отношения и Россия вправе ее критиковать с позиции собственных интересов. Однако в чем смысл нагнетания недружественной атмосферы с важнейшим союзником? Что это дает Москве?

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