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Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского

Политика

21 апреля текущего года на Украине прошел второй тур президентских выборов

Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ксения Собчак

Москва, 28 апреля 2019, 22:32 — REGNUM  Телеведущая Ксения Собчак во время юмористического номера сидела на коленях актера и политика Владимира Зеленского, который 21 апреля победил во втором туре президентских выборов на Украине. Об этом на странице в соцсети Instagram написала сама Собчак, обнародовав соответствующую видеозапись.

«Я (Ксения Собчак) действительно могу говорить, что сидела на коленках у президента (Владимира Зеленского), — написал телеведущая. — Вот уж действительно, неисповедимы пути Господни».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля текущего года на Украине прошел второй тур президентских выборов. За политика Владимира Зеленского, согласно официальным данным, проголосовали более 73%. Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали более 24%.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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