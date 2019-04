Мог ли Забелин обелить подход Баку к Карабаху?

Владимир Казимиров, , 20:55 — REGNUM

В материалах ИА REGNUM депутат Милли меджлиса Азербайджана Михаил Забелин громит мою статью «Должен ли Карабах участвовать в переговорах?» Хочется поздравить — его опус опубликован десятком СМИ, в основном в Азербайджане (АР). Просто завидую — вряд ли они публиковали или хотя бы кратко изложили то, что депутат удостоил столь рьяного отпора. И почти исключено, что дадут этот материал. Такова там традиция многих СМИ — зачем забивать голову читателю чужими, а тем более чуждыми мыслями?

Конечно, М. Забелин не участвовал в урегулировании этого конфликта и вправе не всё знать достоверно, но неужели сотрудники МИД АР отказали бы в помощи депутату и главе русской общины страны? Никто не может знать всё, и это не грех. Грех в апломбе, особенно когда он несостоятелен.

Не стоит состязаться в крикливых обвинениях и ярлыках, что очень любят те, кому не хватает конкретных аргументов. Ограничу себя перечнем разных искажений со стороны моего оппонента М.Забелина.

1) Зачем он подробно цитировал хельсинкские принципы ОБСЕ, тогда как президент И. Алиев в заявлении об итогах встречи в Вене 29 марта с. г. не случайно подчеркнул лишь один из них — принцип территориальной целостности государства? Пусть проверит сам.

2) По словам Забелина, формат переговоров между АР и Арменией (РА) — якобы международно-признанный механизм и единогласно принят решением ОБСЕ. Но почему-то не дал ссылок на документы. Может, таковых и нет?

3) Забелин счёл «выдумкой», что Баку величал Нагорный Карабах (НК) «противоборствующей стороной». Он просто не читал послания начальника Генштаба, а потом и. о. министра обороны АР Сафара Абиева мне и С. Бабаяну от 17 и 27 июня, 24, 25 и 27 июля 1993 г. и «соглашение, достигнутое на встрече официальных лиц Азербайджана и Нагорного Карабаха 28.07.93 г. ». Оттуда и пошли посулы встречи руководителей «обеих» сторон — АР и НК. Фотокопии всех этих текстов даны мной в книге «Мир Карабаху» (стр. 389−404). Готов прислать её моему оппоненту, чтобы знал и это.

4) Он много раз пишет о встрече министров на Совете СБСЕ в Хельсинки 24 марта 1992 г., но ни разу — об итоговом документе Саммита СБСЕ в Будапеште 6 декабря 1994 г., «не замечая» явной разницы в сроках и в уровне. Встреча министров была до разгара боевых действий, крупных наступлений и захватов, а саммит СБСЕ в Будапеште — после войны, в поиске уже мирного разрешения конфликта и на высшем уровне! Мандат сопредседателей Минской группы (МГ) поручает им руководствоваться особенно решениями Будапешта. И давно ни слова о схеме Бейкера 2+2.

5) Будапешт Забелину не по нраву. Посмотрите, как он подаёт всего одно слово из резюме по итогам заседания Руководящего совета ОБСЕ в Праге 31 марта 1995 г. Русский текст гласит: «Действующий председатель подтверждает ранее принятые ОБСЕ решения о статусе сторон, то есть об участии двух вовлечённых государств-участников, а также третьей стороны в конфликте (Нагорного Карабаха) во всём процессе переговоров, включая Минскую конференцию». Чуть иначе в английском: «другой стороны в конфликте (Нагорного Карабаха)» или, если хотите, «ещё одной стороны…» Забелин же, чтоб подверстать сюда азербайджанскую общину НК и спасти древнюю формулу Бейкера, подаёт это во множественном числе. Сразу три ляпа! Ведь в английском единственное число (and of the other conflicting party (Nagorno-Karabakh))! Община же не сторона конфликта (у неё нет своих вооружённых сил, командования ими, подконтрольной территории). О заинтересованных сторонах речь шла там отдельно ниже. Кто скажет, что всё это случайно, якобы по незнанию английского языка?

6) Не берусь спорить о нарастании конфликта с конца 80-х годов по двум причинам. Меня включили в карабахские дела весной 1992 г. для их мирного урегулирования. Похоже, ранее стороны нередко допускали явные несправедливости, но каждая обвиняет противостоящую, никак не себя. Тезисы Забелина односторонние — у армян не меньше доводов.

7) Он узрел в резолюциях СБ ООН 822, 853, 874, 884 лишь требования освободить оккупированные земли. Да, там это есть. Но не только это. Первичнее всех были требования прекратить огонь и военные действия, враждебные акты. Пора различать причины и следствия, а не выдавать следствие за причину. Что из-за чего возникло? То ли война из-за оккупации, то ли оккупация из-за военных действий? Как удалось армянам занять столько районов АР? Не помог ли им Баку уходом от требований СБ ООН прекратить огонь? Так до резолюции 822 пали лишь Шуша и Лачин, а на предложение России, США, Турции и Италии выполнить её Ереван и Степанакерт дали согласие, а Баку даже не ответил, надеясь взять верх силой. Так было и потом. Результат — 7 районов АР. А как ловко Забелин пользуется кавычками! Он умеет из их начинки убрать всё лишнее. Естественно, ему не был нужен мой вопрос, кто с 1993 г. учит армян не выполнять резолюции СБ ООН? Вот это он между кавычек и выкинул. Верьте теперь его кавычкам! Засёк ли он, что, не желая девальвировать свои резолюции, СБ ООН больше не стал принимать их по Карабаху? А стоило бы и в конце 1993 г., и в 1994 г.

8) Но рекорд нелепости он поставил, путая встречу спикеров в Бишкеке с подписанием перемирия в Баку. Причем спорит, будто не я, а он был там и там. Вот его версия: «Соглашение было первым подписано армянской стороной, а затем при наличии подписей на нем председателя парламента Азербайджана, а также главы азербайджанской общины Нагорного Карабаха, вступило в силу 12 мая 1994 года». Сплошная каша! Бишкекский протокол не соглашение, а лишь призыв прекратить огонь. Подписал его в кабинете Г. Алиева 8 мая спикер Милли меджлиса Р. Гулиев. Он жаждал и подписи Н. Бахманова, но того так и не нашли. Её там и не должно быть — тот не был никакой парламентской или хотя б муниципальной фигурой (две недели был главой исполнительной власти в Шуше). В Бишкеке же 4−5 мая встречались главы парламентов. А соглашение о прекращении огня по указанию Г. Алиева подписал 9 мая в Баку М.Мамедов. Рядом значилась должность командующего армией НК. Подписи Еревана мы ещё и не просили. Но часа через два после моего звонка туда нежданно пришло согласие. Тогда между двумя пропечатанными должностями вписал я от руки: «министр обороны Армении». Так 25 лет назад и пришло перемирие — с 12 мая 1994 г. .

9) Забелин лихо укоряет нас в «факсовой дипломатии», но это было тогда самое быстрое средство связи, а электронная и шифросвязь — редкость, особенно в новых государствах, а связь была нужна именно с ними.

10) Странно понимает он и суть соглашений. Каждая сторона берёт на себя какие-то одинаковые обязательства. Обычно ставят подписи на общем документе или в нескольких экземплярах в один день в одном месте. Г. Алиев никак не хотел делать это с НК, но делал, ибо посредники нашли способ обойти эти помехи. То соглашение необычно из-за АР, а не из-за иных сторон или посредника. Каждая из трёх сторон подписала идентичные обязательства порознь на своих листах и передала их через посредника. Г. Алиев, как бы зажмурясь, знал, что те же обязательства взяли НК и РА, и не отверг, а охотно принял их листы. Забелин не видит в этом трёхстороннего соглашения. Как и в документах от 27 июля 1994 г. (подписан на одной бумаге) и от 4 февраля 1995 г. А какие же они ещё, если обязательства трёх сторон там те же самые? Сопредседатели, МГ и ОБСЕ признают. Суть в обязательствах, а не побыть за одним столом…

Забелин радует своими ожиданиями от переговоров, но АР нечем оправдать их нынешний формат, что и ввергает в путаницу, выдумки и подтасовки. В целом тут каприз Баку, который там величают твёрдостью и последовательностью. Где же она, если ранее всё было совсем иначе? Жаль, что так подставили депутата и главу русской общины АР…

