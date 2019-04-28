Родители боятся посылать детей в религиозные школы в США — политик

Хьюстон, США, , 20:35 — REGNUM В техасском городе Хьюстон жители, чьи дети посещают религиозные школы, боятся это делать, сообщает на своей странице в твиттере конгрессмен от этого города Лиззи Флетчер. Страх родителей связан с трагедией в синагоге в Калифорнии, где вооруженный преступник напал на молящихся.

«Занятия в школе заканчиваются рано для специальных совещаний по безопасности. Дополнительная охрана организована по первому требованию. Мы не должны так жить», — пишет конгрессмен.

Законодатель полагает, что работа Конгресса должна положить конец такому существованию.

«В последние месяцы и годы мы стали свидетелями фанатизма во многих формах. Мы знаем его силу», — уверена Флетчер, подчеркивающая, что общины не должны жить в страхе.

Как сообщало ИА REGNUM, злоумышленник открыл огонь по прихожанам в синагоге в городе Поуэй 27 апреля 2019 г. В результате пострадали четыре человека, одна из пострадавших скончалась в больнице. 19-летний мужчина, подозреваемый в нападении, задержан полицией.