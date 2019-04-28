Опрос в США выявил лидера президентской гонки среди демократов

Вашингтон, , 20:26 — REGNUM Ранее лидерство среди демократических кандидатов в президенты США захватил Джо Байден, буквально на днях анонсировавший свое участие в борьбе за президентский пост на выборах 2020 года. Об этом сообщает АВС на основании совместного опроса с Washington Post.

В опросе участвовали сторонники Демократической партии. Предпочтения распределились следующим образом:

Джо Байден — 17%

Берни Сандерс — 11%

Пит Баттигиг — 5%

Камала Харрис — 4%

Элизабет Уоррен — 4%

Бето О`Рурк — 4%.

Примечательно, что два выделяющихся лидера — также самые известные (бывший вице-президент и бывший соперник Хиллари Клинтон на праймериз-2016) и самые возрастные участники. Байдену 76 лет, Сандерсу 77, и последний строил свою прошлую кампанию на поддержке молодыми избирателями (по нынешним опросам, молодежь продолжает его поддерживать). Сейчас по возрасту поддержка распределяется так:

Байден Сандерс Возраст 18−29 3% 13% Возраст 30−39 13 15 Возраст 50+ 27 6

Эти данные могут измениться, так как 35% пока не определились с выбором, однако вряд ли кто-то из оставшейся четверки сможет настолько вырваться вперед, чтобы заметно опередить двух ветеранов американской политики.