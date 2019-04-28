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Болтон рассказал о контактах США и РФ по КНДР

Политика

Администрация президента США продолжает консультации по данному вопросу с Россией, Китаем, Южной Кореей и Японией

Болтон рассказал о контактах США и РФ по КНДР
Иван Шилов © ИА REGNUM
Джон Болтон

Вашингтон, 28 апреля 2019, 19:30 — REGNUM  США и Россия продолжают обсуждать вопросы урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Об этом советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, администрация президента США продолжает консультации по данному вопросу с Россией, Китаем, Южной Кореей и Японией, несмотря на то, что в прошлом шестисторонний формат не принес результатов.

Как передавало ИА REGNUM, 27 апреля президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе личной встрече договорились о том, что Вашингтон и Токио не планируют в ближайшее время снимать санкционный режим против КНДР.

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