Болтон рассказал о контактах США и РФ по КНДР

Вашингтон, , 19:30 — REGNUM США и Россия продолжают обсуждать вопросы урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Об этом советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, администрация президента США продолжает консультации по данному вопросу с Россией, Китаем, Южной Кореей и Японией, несмотря на то, что в прошлом шестисторонний формат не принес результатов.

Как передавало ИА REGNUM, 27 апреля президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе личной встрече договорились о том, что Вашингтон и Токио не планируют в ближайшее время снимать санкционный режим против КНДР.

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