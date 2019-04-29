США могут примириться с РФ, Киев предупредили о катастрофе: Радио REGNUM

Москва, 29 апреля 2019, 11:00 — REGNUM
- США предлагают план примирения с Москвой;
- Британское правительство не даст Шотландии стать независимой;
- Во Франции — очередной протест «желтых жилетов»;
- Украинские предприятия представляют собой опасность;
- Первый канал занимается итогами голосования в шоу «Голос. Дети».
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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