На Украине назвали условия выполнения политического блока по Донбассу

Киев, , 16:45 — REGNUM Решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Донбасса должен отменить глава Российской Федерации Владимир Путин. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко на странице в соцсети Facebook.

«Путин должен отменить свои указы о признании документов отдельных районов Донецкой и Луганской областей и незаконной паспортизации украинцев», — написала она.

Геращенко добавила, что в России также должны «публично признать незаконность выборов» в Донецкой и Луганской Народных Республиках. И только в этом случае, считает Геращенко, власти Украины смогут выполнить политический блок Минских соглашений по Донбассу.

Как передавало ИА REGNUM, 24 апреля 2019 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ, предоставляющий жителям ДНР и ЛНР право на получение в упрощённом порядке гражданства РФ.

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