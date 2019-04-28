Пушков прокомментировал слова Зеленского о российском гражданстве

Москва, , 14:41 — REGNUM Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского относительно упрощения выдачи российского гражданства гражданам Украины. Соответствующее сообщение Пушков опубликовал сегодня, 28 апреля, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о существенном упрощении процедуры предоставления российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской Народных Республики. При этом российский лидер не исключил, что в ближайшем будущем данное упрощение может быть распространено на всех граждан Украины.

Зеленский при этом заявил, что Москве не стоит «зря тратить время» и «соблазнять» украинских граждан упрощенной процедурой выдачи паспортов.

«Если Зеленский выступает за свободу, то он не должен говорить за граждан Украины, что им нужно, а что не нужно. Они без него решат. Многие жители ДНР/ЛНР уже решили», — написал Пушков.

Сенатор также призвал Зеленского задуматься над тем, как исправить ситуацию на Украине. Также Пушков выразил уверенность, что от желающих получить российский паспорт граждан Украины «отбоя не будет».