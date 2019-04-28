Жертвы демократии: 272 члена УИК Индонезии умерли при подсчете голосов

Джакарта, , 13:23 — REGNUM Во время всеобщих выборов, которые прошли в Индонезии 17 апреля, и в последующие 10 дней умерли как минимум 272 члена участковых избирательных комиссий. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает официальный представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ариеф Прио Сусанто.

«По меньшей мере 272 человека, работавших на избирательных участках, скончались, причиной гибели в большинстве случаев стало переутомление. Еще более 1,8 тыс. были доставлены в больницы», — сообщил Сусанто.

Он также напомнил, что ещё 23 апреля министерство здравоохранения Индонезии выпустило специальный циркуляр, в котором напоминалось о четкой необходимости соблюдать трудовую дисциплину, в том числе и при подсчете голосов. Министерство финансов Индонезии обещало выделить компенсации семьям погибших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Индонезии прошли одни из самых масштбаных выборов в мире. Граждане выбирали президента страны, депутатов двух палат парламента, а также местных законодателей. В выборах участвовали 240 тыс. кандидатов, которые претендовали на 20 тыс. мест. Явка на выборах превысила 80% из 193 млн граждан, которые имеют право голоса. Для проведения выборов по всей стране были открыти 813 тыс. избирательных участков. Результаты выборов должны быть объявлены до 22 мая.