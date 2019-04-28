Будут ли в Польше раздавать французские и немецкие паспорта?

Станислав Стремидловский, , 12:14 — REGNUM

После того, как президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, отметив, что «Польша уже в течение многих лет — чуть ли не 10 лет, по-моему, с 2009 года — выдает карты поляка, то же самое, даже больше: выдают паспорта Венгрии, паспорта выдает Румыния (соответственно венгры, румыны, поляки)», Варшава, конечно же, не смогла промолчать. Соответствующее заявление сделал польский МИД, подчеркнув: «Польша поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. Именно поэтому мы прямо осуждаем проводимую Россией политику «паспортизации», которую российские власти уже использовали в случае с другими конфликтами».

Между тем с паспортной проблемой может столкнуться сама Польша — в том случае, если пройдет идея президента Франции Эммануэля Макрона. Вечером того же дня, 25 апреля, когда Путин говорил о паспортах для жителей ДНР и ЛНР, французский президент на большой пресс-конференции рассуждал о возможности сокращения списка стран, входящих в Шенгенское соглашение, поскольку в своем нынешнем виде оно «больше не работает», соответственно, «можно даже сделать так, чтобы в него входило меньше государств». Макрон предложил исключить те страны, которые отказываются принимать участие в распределении мигрантов, прибывающих в Европу, и уделяют недостаточное внимание контролю за своими границами. Хотя он не говорил напрямую, о ком речь, Варшава справедливо восприняла реплику президента Франции на свой счет. Официальный представитель министерства иностранных дел Ева Сувара в ответ подчеркнула, что Польша не только пользуется благами Европейского союза, но и несет нагрузки. Бурная реакция последовала также со стороны польских политиков и средств массовой информации.

«Видно же, что Макрон не может справиться с внутренними проблемами, протестами «желтых жилетов», жестокостью полиции и сотнями раненых, — заявил член парламентского комитета по иностранных делам от правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Аркадиуш Мулярчик. — Именно поэтому он старается переориентировать внимание на внешнюю политику. Он преследует Польшу и поляков, как это делал до президентских выборов во Франции, тогда сказал, что поляки воруют рабочие места». С коллегой согласен депутат Доминик Тарчинский: «Было бы лучше ему заниматься беспорядками на улицах Парижа и сожженными церквями, а не вмешиваться во внутренние дела суверенных наций. По всей Европе мы видим результаты безумной политики в отношении беженцев. Перед выборами Макрон сказал, что хочет построить новую Европу вместе с немцами. Это сумасшедшая идея разделения и двухскоростной Европы. Однако после 26 мая, после выборов в Европейский парламент, он будет удивлен». А оппозиционный польский журнал Polityka констатирует:

«Легко представить, как в странах, исключенных из Шенгенской зоны, растет нарратив о доминировании в ЕС западных элит, усиливается евроскептицизм, а вместе с ним — поддержка антиевропейских партий».

И это первые, хотя и далекие блики молний в кажущемся безоблачном польском небе. С одной стороны, поляки сегодня являются одними из самых горячих сторонников ЕС. Выступая на региональной конференции «Права и Справедливости» в Познани, председатель PiS Ярослав Качиньский особо подчеркнул, что принадлежность к Евросоюзу является «требованием польского патриотизма, это выгодно для Польши — у нас более высокий уровень безопасности и лучший статус». Однако, с другой стороны, в своем выступлении он тут же сыграл на понижение, заявив, что в ЕС есть проблема с равенством, которая касается не только «аспектов большой политики», но и «повседневной жизни». Качиньский привел пример с немецкими стиральными порошками — в Германии и Польше они продаются по одним и тем же ценам, но полякам подсовывают порошки с «худшим составом, меньше белья отстирывают». И ладно бы дело касалось только этого, претензии Варшавы к Европейскому союзу и наоборот куда серьезнее.

В ходе избирательной кампании по выборам в Европарламент правящая польская партии озвучила несколько идей, которые могут со временем выйти ей боком. «Право и Справедливость» взяла на вооружение лозунги защиты польских семей от европейской гендерной политики, заявляет о борьбе с ЛГБТ и позиционирует себя оплотом «христианского ЕС». Не сказать, чтобы PiS и раньше не говорила такого, но контекст, в котором она действует сегодня, изменился, он приходится на ухудшение отношений Варшавы с рядом европейских столиц и Брюсселем. Если нынешние элиты в Евросоюзе удержат власть, Польша может стать для них новой «Турцией, которой не место в ЕС», оригинальная по причине того, что она «слишком исламская», а польская потому, что «слишком христианская». В конце концов это способно привести к тому, что по итогам реформ в Евросоюзе нынешнюю Польшу оттеснят на политическую обочину, а «проевропейским» полякам в качестве альтернативы предложат паспорта стран-локомотивов, например Франции и Германии. Посмотрим, чем тогда сможет ответить Варшава, если сможет.