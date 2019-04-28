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Глава министерства иностранных дел Ирана летит в Северную Корею

Политика

А до этого — в Москву

Тегеран, 28 апреля 2019, 10:59 — REGNUM  Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф в ближайшее время посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику с рабочим визитом. Об этом сообщает агентство IRNA.

О планах своей поездки в КНДР Зариф рассказал в беседе с журналистами, когда обсуждался вопрос о том, планируется ли встреча президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

«Мы не осведомлены о повестке дня президента, но в моих рабочих планах есть эта поездка, и мы скоро назначим ее дату», — заявил глава внешнеполитического ведомства Ирана.

Также Зариф заявил, что в ближайшие 10 дней он посетит Российскую Федерацию для обсуждения двустороннего сотрудничества между Москвой и Тегераном. Перед поездкой в Россию Зариф посетит «две соседние страны», но не уточнил, какие именно.

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