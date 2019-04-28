Пресс-секретарь Белого дома высмеяла «либеральную ложь» о Трампе

Вашингтон, , 10:19 — REGNUM Оппоненты президента США Дональда Трампа могут делать сколь угодно алармистских прогнозов: они сбываются с точностью до наоборот, считает пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. На своей странице в твиттере Сандерс пишет:

«Либералы говорили, что президент Трамп проиграет — а он победил. Говорили, что он был в сговоре с Россией — а он не был. Говорили, что он разрушит экономику — а она процветает. Говорили, он ослабит Америку — а наша армия никогда не была сильнее».

Вся либеральная ложь не может изменить того факта, говорит Сандерс, что президентство Трампа оказалось успехом для страны.

Противостояние между Трампом и противниками достигло особого накала в последние недели в связи с завершением расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, которое сторонники Трампа сочли полным его обелением, а противники, напротив, лишь укрепились с подозрениях.