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Пресс-секретарь Белого дома высмеяла «либеральную ложь» о Трампе

Политика

Детали

Вашингтон, 28 апреля 2019, 10:19 — REGNUM  Оппоненты президента США Дональда Трампа могут делать сколь угодно алармистских прогнозов: они сбываются с точностью до наоборот, считает пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. На своей странице в твиттере Сандерс пишет:

«Либералы говорили, что президент Трамп проиграет — а он победил. Говорили, что он был в сговоре с Россией — а он не был. Говорили, что он разрушит экономику — а она процветает. Говорили, он ослабит Америку — а наша армия никогда не была сильнее».

Вся либеральная ложь не может изменить того факта, говорит Сандерс, что президентство Трампа оказалось успехом для страны.

Противостояние между Трампом и противниками достигло особого накала в последние недели в связи с завершением расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, которое сторонники Трампа сочли полным его обелением, а противники, напротив, лишь укрепились с подозрениях.

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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