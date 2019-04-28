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В ЕС сожалеют об отказе США ратифицировать договор о торговле оружием

Политика

Нестабильность в мире увеличится

Брюссель, 28 апреля 2019, 09:07 — REGNUM  Европейский союз крайне сожалеет о решении Соединённых Штатов отказаться от ратификации Международного договора о торговле оружием, так как это поощряет нелегальный трафик оружия и подрывает стабильность в мире. Соответствующее заявление официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза было распространено 27 апреля.

В заявлении сказано, что Евросоюз по-прежнему призывает все страны, в особенности ключевых экспортеров и импортеров оружия, непременно присоединиться к Международному договору о торговле оружием.

«Нерегулируемая торговля оружием причиняет огромные страдания людям во многих частях света, подпитывая военные конфликты, терроризм и организованную преступность. Стрелковое оружие является причиной гибели до полумиллиона человек ежегодно, не говоря о жертвах других видов обычных вооружений», — сказано в заявлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп попросил сенат Конгресса США остановить ратификацию Международного договора о торговле оружием. США подписали этот договор при президенте Бараке Обаме.

Напомним, что Международный договор о торговле оружием — это юридически обязывающий документ, который регламентирует международную торговлю оружием.

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