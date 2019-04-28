На американской военной базе провели учения на случай кибератаки

Фейетвилл, США, , 08:56 — REGNUM В американской воинской части Форт-Брэгг прошли учения, позволившие проверить готовность военных к кибератаке. Об этом сообщает газета The Charlotte Observer.

Представители военной базы Форт-Брэгг подтвердили, что отключение электроэнергии в округе Камберленд штата Северная Каролина 24 и 25 апреля было связано с военными учениями, которые должны были выявить уязвимости в американской военной инфраструктуре в случае кибератаки.

«В современном мире кибератаки очень вероятны. Это упражнение — именно то, что нам нужно было сделать, чтобы выявить наши уязвимости и работать над улучшением нашей безопасности», — приводит издание заявление представителя военной базы.

Отмечается, что отключение энергоснабжения затронуло не только военные объекты, но и районы проживания солдат, армейский медицинский госпиталь, а также несколько предприятий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 апреля в Эстонии стартовали учения НАТО по отражению хакерских атак. Учения организованы военными ведомствами Эстонии и Финляндии, командованием Вооружёнными силами США в Европе, а также южнокорейским институтом госбезопасности.