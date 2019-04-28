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Вице-губернатор провинции Сычуань на юго-западе КНР обвиняется в коррупции

Политика

Против него начато следствие

Чэнду, Китай, 28 апреля 2019, 05:58 — REGNUM  Очередное коррупционное дело заведено на высокопоставленного китайского политика, сообщает 28 апреля агентство Синьхуа.

В этот раз вице-губернатор китайской провинции Сычуань на юго-западе страны Пэн Юйсин находится пол следствием Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии по подозрению в серьезных дисциплинарных нарушениях, что, как правило, означает коррупцию, взяточничество, растрату и присвоение общественных фондов.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайской провинции Чжэцзян началось расследование против заместителя председателя постоянного комитета местного собрания народных представителей Чжэнь Сянчжуна.

Читайте ранее в этом сюжете: В провинции Чжэцзян привлечен к ответственности высокопоставленный чиновник

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Коррупция и борьба с ней
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