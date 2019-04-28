Венесуэла навсегда вышла из Организации американских государств

Каракас, , 05:23 — REGNUM Венесуэла покидает Организацию американских государств (ОАГ), так как эта ассоциация причастна к государственным переворотам в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел Боливарианской республики Хорхе Арреаса в эфире национального телевидения.

Венесуэла навсегда покидает ОАГ после того, как президент Николас Мадуро понял её роль в продвижении госпереворотов, дестабилизации Венесуэлы и других стран. С этого дня Венесуэла не является членом организации, подчеркнул министр.

Арреаса добавил, что теперь Венесуэла стала «более независимой». До выхода Венесуэлы из ОАГ в ней состояли 35 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, о решении венесуэльских властей покинуть ОАГ стало известно 10 апреля. В заявлении МИД страны отмечалось, что США оказывают на организацию беспрецедентное давление, о чем свидетельствует признание странами ОАГ оппозиционера Хуана Гуайдо в качестве временного венесуэльского лидера.

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