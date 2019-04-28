Вашингтон, США, , 04:22 — REGNUM

День рождения супруги американского президента Дональда Трампа Меланьи прошел в компании её мужа, а также премьер-министра Японии Синдзо Абэ и его супруги Акиэ. Чета Абэ подарила первой леди США чай и посуду, сообщает газета «Майнити симбун».

Отмечается, что глава японского правительства преподнес в дар Меланье сервиз и зеленый чай, который вырастил на своей плантации друг его жены. Хороший зеленый чай считается в Японии ценным подарком.

Трампу Абэ подарил запонки из жемчуга, который также ценится в Японии. Японская пресса охарактеризовала приглашение главы правительства на семейный праздник американского лидера как особый жест.

Как сообщало ИА REGNUM, визит японского премьер-министра в США совпал с днем рождения Меланьи Трамп, и она пригласила чету Абэ на торжественный частный ужин в Белом доме. Глава США рассказал, что подарил супруге на 49 лет открытку и букет цветов. В минувшем году этот праздник чета Трампов отметила в семейном кругу.