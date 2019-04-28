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Путин и Медведев посетили богослужение в храме Христа Спасителя

Политика

В храме от прибывшей из Иерусалима лампады зажжен Благодатный огонь

Москва, 28 апреля 2019, 03:23 — REGNUM  Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев присутствуют на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в ночь на 28 апреля. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Путин и Медведев находятся в главном кафедральном соборе Русской православной церкви в о время праздничной службы в соответствии с многолетней традицией. Главу российского правительства сопровождает супруга Светлана Медведева.

В храме также находятся мэр Москвы Сергей Собянин и другие общественные и политические деятели. Торжественный молебен совершает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В храме от прибывшей из Иерусалима лампады зажжен Благодатный огонь.

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Перед праздничной службой предстоятель РПЦ напомнил верующим о победе Христа над смертью и призвал дарить близким ту «безусловную любовь», которой учил Спаситель.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин также поздравил православных с праздником Воскресения Христова и пожелал «пасхальной радости, крепости телесных и духовных сил».

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