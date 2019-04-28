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Трамп отреагировал на стрельбу в синагоге в Калифорнии

Политика

Американский лидер поблагодарил правоохранителей, задержавших подозреваемого

Вашингтон, 28 апреля 2019, 02:28 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп выразил сочувствие пострадавшим в результате стрельбы в синагоге, произошедшей в штате Калифорния. Об этом говорится в сообщении политика на его странице в Twitter.

Американский лидер написал, что о пострадавших — его мысли и молитвы. Он также поблагодарил правоохранителей, задержавших подозреваемого в нападении на прихожан.

«Подозреваемый задержан. Правоохранительные органы сделали выдающуюся работу», — отметил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля в городе Поуэй в штате Калифорния белый мужчина открыл огонь по прихожанам в синагоге Chabad Way. Ранения получили четыре человека, одна из пострадавших скончалась в больнице. Городские власти заявили, что нападение произошло на почве ненависти.

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