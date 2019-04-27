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Коломойский заявил о своей готовности помогать Зеленскому

Политика

«Я готов помогать ему»

Москва, 27 апреля 2019, 19:30 — REGNUM  Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, проживающий в Израиле, готов помогать избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил сам олигарх в эксклюзивном интервью программе «Центральное телевидение» на телеканале НТВ.

«Я готов помогать ему (Владимиру Зеленскому) советами, иногда помогаю, — сказал Коломойский. — Но это не массовое явление».

При этом олигарх добавил, что становиться частью команды Зеленского он не планирует.

Напомним, в апреле 2019 г. украинский олигарх Игорь Коломойский заявлял, что после официального обнародования результатов президентских выборов на Украине он намерен вернуться в страну.

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