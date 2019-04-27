Польский МИД открестился от Ялтинского экономического форума

Варшава, , 18:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Польши заявило, что никого не давало полномочий Анжелике Ярославской представлять Польшу на пятом Международном экономическом форуме в Ялте. Более того, МИД даже не был в курсе о её отъезде в Крым. Министерство никому не рекомендовало участвовать в таких форумах, так как «аннексия Крыма Россией является вопиющим нарушением международного права». Об этом сообщает издание gazeta.pl.

Заявление МИд было реакцией на твит Анжелики Ярославской, которая написала, что гордится тем, что может «официально представлять Польшу на Международном Экономическом Форуме в Ялте».

После реакции МИД она признала, что не является официальным представителем, но «приняла участие в Международном экономическом форуме в Ялте наряду с представителями США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Хорватии и многих других стран с разных континентов, а также представителями Европейской Комиссии».

Международный экономический форум в Ялте проводится ежегодно с 2014 года при поддержке Администрации президента Российской Федерации. В этом году пятый юбилейный форум прошёл 18−20 апреля.

Анжелика Ярославская является «лицом» инфраструктурной инициативы «Польша 3.0», имеющей группу из пяти депутатов в парламенте страны. Кроме того, она является председателем Фонда памяти польских пилотов «Эскадрилья 303», занятого сохранением памяти польских военных лётчиков, воевавших во время гитлеровской оккупации Польши в армиях других государств.