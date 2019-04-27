МИД Германии выразил соболезнования в связи с гибелью горняков в ЛНР

Берлин, , 16:51 — REGNUM Министерство иностранных дел (МИД) Германии выразило соболезнования в связи с ЧП на угольной шахте «Схидкарбон» в Луганской Народной Республике (ЛНР), где в результате взрыва метана погибли 17 человек.

«Мы (МИД Германии) опечалены новостями с востока Украины, где при взрыве на угольной шахте погибли несколько человек, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства на странице в соцсети Twitter. — Мысленно мы с семьями погибших».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 апреля 2019 г. в Лутугинском районе Луганской Народной Республики в шахте «Схидкарбон» произошел взрыв метана. В результате ЧП погибли 17 горняков.

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