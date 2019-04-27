Зеленский опроверг данные СМИ об отдыхе на большой яхте

Анкара, , 16:33 — REGNUM Информация СМИ о том, что победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский якобы отдыхает в Турции на большой яхте, не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении политика, переданном его пресс-службой агентству «Интерфакс-Украина».

"Мне не нужны яхты и виллы, — сказал Зеленский. — Я просто хочу два дня побыть со своей семьей и детьми».

26 апреля победивший во втором туре президентских выборов на Украине Владимир Зеленский написал на своей странице в соцсети Facebook, что он улетел на два дня отдыхать в Турцию.

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