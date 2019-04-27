Лидер украинских раскольников простил Зеленского за шутку о «термосе»

Киев, , 16:05 — REGNUM Победитель президентских выборов на Украине Владимрр Зеленский извинился за шутку о томосе об автокефалии, заявил «почётный патриарх» раскольничьей «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Филарет. Об это служитель культа сообщил 27 апреля в интервью «Радио Свобода».

«Конечно, нельзя называть томос, за который мы боролись более 25 лет, «термосом». Зеленский уже извинился за это. Это оскорбительно для церкви — томос, который имеет для нас большое значение, называть его «термосом». Но мы прощаем новоизбранного президента за эти слова, и не обижаемся», — рассказал Филарет.

Он также заявил о необходимости отдать должное действующему президенту Украины Петру Порошенко, во многом благодаря которому раскольники получили томос.

Как сообщало ИА REGNUM, во время дебатов Владимир Зеленский заявил, что все достижения последних пяти лет действующий президент Украины Пётр Порошенко приписывает себе, хотя получение Украиной томоса об автокефалии является прежде всего «заслугой» Филарета.

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