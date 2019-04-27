«Украина — не Россия»?

Григорий Ванин, , 16:01 — REGNUM

Верховная Рада Украины приняла закон об исключительности украинского языка в стране. Украинская мова становится обязательной для всех органов власти, учебных заведений и сферы обслуживания. Закон был торопливо принят уходящей властью фактически против Зеленского. Готовится к принятию и другой закон против Зеленского, значительно ограничивающий президентские полномочия. Очень похоже на подлую месть проигравшей стороны, как говорят в народе. Но корни гораздо глубже.

Украинство — шлях в никуда

По мнению депутатов, голосовавших за принятие закона о языке, такой радикальный шаг поможет укрепить национальное самосознание граждан, а также сохранить их национальную культуру, традиции, обычаи, историческую память. Но это очевидная ложь и подмена понятий исключительно в контексте государственной русофобии, на которой основывается идеология украинства с момента своего появления в первой половине XIX века. Тогда это произошло с подачи бунтующей Польши. Никакого отношения к естественному этногенезу украинского народа это не имеет, украинство насаждалось насилием.

По сути, украинство, как идея, есть продолжение средневековой польской политики по ополячиванию и католизации захваченных русских территорий. Само слово украина и топоним Украина имеют польское происхождение.

Политический смысл украинства, как движения за возрождение и независимость Галицко-Волынского государства, начал формироваться с 1860 года по проекту австро-венгерского правительства, которое оплачивало все расходы по его реализации, включая создание формализованного украинского языка на основе бытового малорусского наречия. Активно в этом процессе участвовали польские националисты. К тому времени уже был опыт Царства Польского и Коронного королевства Галиции и Лодомерии, от которого в наследство Украина получила желто-голубой флаг Нижней Австрии в качестве государственного.

Поскольку проект был антирусским и население Галиции, входившей в Австро-Венгрию, считало себя исконно русскими людьми, перед Первой мировой войной против русских галичан проводился жестокий геноцид. Вся эта история достаточно подробно и достоверно описана. Поэтому можно говорить, что современная украинская власть продолжает геноцид русских на Украине, культивируя украинство, как официальную идеологию государственного строительства.

Как и в далеком прошлом, антирусский галицкий проект не обходится без грубой фальсификации истории и насилия.

О самосознании и исторической памяти

Можно ли говорить о самосознании граждан как таковом, если оно навязывается извне насильно власть имущими? Какое же это самосознание, если оно абсолютно подчинено личным убеждениям временщиков у власти типа Парубия или Порошенко? Десятки миллионов граждан по новому закону обязаны отказаться от родного языка только потому, что их самосознание не удовлетворяет тех, кто у власти. Это и есть та демократия, которую нам демонстрирует официальный Киев под присмотром американских кураторов всего проекта?

Киевская власть особо выделяет маргинальную часть украинствующих националистов и позволяет им творить любой произвол под видом десоветизации и украинизации страны. Это возвращение в историю начала ХХ века.

Украина — страна с многокультурным населением. Её основу составляют собственно украинцы по самоназванию и русские по происхождению. Какую культуру законодатели вдруг обозвали исключительно национальной? Наверное, ту, которая не совпадает по их понятиям с русской. То есть, быть русским на Украине нельзя по закону. Это якобы угрожает суверенитету. А вот проамериканская власть суверенитету не угрожает?

Традиции и обычаи не могут диктоваться властью. Они проявляются как следствие гражданского самосознания и культуры всего народа, сформированных его вековой эволюцией. Это какое же надо иметь самомнение временщикам у власти, чтобы заставить народ отрицать себя!

Об исторической памяти, похоже, у киевской власти совсем превратные представления. Там считают, что если кто-то обладает властными полномочиями, то он получает право с выгодой для себя интерпретировать историю по своему усмотрению. История — это политика. Поэтому история меняется вместе с политикой. Украина пошла по пути разрыва исторических отношений с Россией и сближения с Западом. Поэтому украинская историография копирует американскую, европейскую и меняет своих героев.

Однако историческая память в народе остается активной независимо от предпочтений власти и сноса памятников. Она живет в семейных документах и преданиях, в литературе, которую не успели уничтожить или запретить.

Радикальное украинство переросло в современный нацизм. Но, если рассматривать этот феномен в ключе политического и исторического анализа, то мы придем к выводу о его главной причине: переделу собственности общегосударственного и регионального уровня в условиях традиционной для украинской идеи анархии.

О государственном строительстве

Шоумен Зеленский сорвал аплодисменты публики на выборах, но при этом заявил о своем намерении продолжить политику своих предшественников в государственном строительстве. То есть, идеология украинства остается незыблемой. Что это будет означать?

Во-первых, идеология украинства объективно разделила страну на две непримиримые части — украинофилов и русофилов или на украинцев и русских. Такое в истории Галиции уже было, что привело к большой трагедии и крови. Ситуация повторяется. Украинство, зародившись в Галиции, распространяется на всю современную Украину и даже за ее пределы. В этом видится влияние зарубежных организаций украинских националистов, которые считают население Кубани тоже украинским, что дает им основание претендовать на присоединение Кубани к Украине. Об этом националисты говорят открыто.

Во-вторых, идеология политического украинства, как общегосударственная идея, себя не оправдала. Да и в культурно-этническом плане она оказалась провальной, несмотря на интенсивную советскую украинизацию УССР. Украинская мова не прижилась из-за семантической бедности, искусственности и недостаточной технологичности языка. На официальной формализованной мове практически не говорят. Язык развивается по своим объективным законам, нарушение которых приводит к его вырождению. Никакие директивы не помогут.

В Малороссии издавна существовало два диалекта русского языка: киевско-могилянский, ставший официальным языком Российской Империи с петровских реформ, и малоросский бытовой, на основе которой свидомые (ученые) попытались создать полноценную мову. Но она оказалась непонятной и невостребованной населением. Официальная мова стала для самих украинцев абракадаброй. А бытовой язык малороссов остается языком общения.

Закон о языке также будет раскалывать общество, как и навязанная верующим людям автокефалия УПЦ, сопровождаемая погромами и захватом православных храмов. Единства нации мерами такого рода не достичь.

В-третьих, так называемая десоветизация с декоммунизацией на волне русофобии поставили под сомнение легитимность самого украинского государства и его границ, гарантом которых был Советский Союз. На самом деле, если советское государство по версии украинских националистов, то есть официальной власти, было преступным, то и все акты по изменению административных границ УССР по логике националистов тоже являются преступными и незаконными. Следовательно, они подлежат отмене. В этом контексте возвращение Крыма в результате референдума в состав РФ является закономерным и неоспоримым. О других территориях речь пока не идет.

Кроме того, для жителей Крыма и России важнейшим является факт, что украинское правительство начало передачу Крыма под военную базу американцам. Взамен надеялись получить поддержку США на вступление Украины в НАТО и ЕС. Такая информация поступала от украинских военных в Крыму и других источников. Американцы реально приступили к осуществлению этого проекта. Но жители Крыма упредили развитие событий под влиянием майдана. Враждебные в отношении РФ действия не состоялись. Из 13,5 тысяч украинских военных из Крыма на Украину вернулись около четырех тысяч. Остальные остались на российской военной службе или уволились в запас.

В-четвертых, в классическом варианте украинская нация не сформировалась. Дело не в самоназвании и не в каких-то препятствиях со стороны России. Как раз все было наоборот. Украина получила основы государственности из рук советской власти и имела самую развитую экономику по сравнению с другими советскими республиками. Стартовые условия для создания независимой нации были самыми благоприятными. Такую историю надо беречь. Однако сразу после распада СССР политическая конфронтация с Москвой, далекая от экономической конкуренции, была поставлена над экономической целесообразностью. Это главная суть идеологии украинства — все делать навпакы москалям.

В результате значительная часть российского рынка была утрачена Украиной и экономика пошла на спад. Надежды на вступление в ЕС оказались пустыми хлопотами — в Европе Украину с ее проблемами никто не ждал. Киеву пришлось торговать политикой, присоединяясь к санкциям против России и демонстрируя ее антироссийскую направленность.

Ситуация обострилась с началом гражданской войны на Донбассе, которую ее виновники хотят представить, как агрессию России против Украины. На самом деле конфликт начался с непризнания населением Юго-Востока результатов госпереворота на майдане и сопротивления нацистским вооруженным формированиям. Изгнание Януковича дало повод остальным «олигархам» и высшим чиновникам новой власти начать передел его собственности. То есть, причины войны, начатой с карательных действий националистов против населения, были исключительно коррупционными. Харьков сдался, а Донбасс оказался более организованным и оказал сопротивление. Тогда к действиям против ополчения ДНР и ЛНР, нарушив конституцию, власти подключили регулярные войска. Для оправдания их действий была придумана ложь о российской агрессии.

Сопоставляя все перечисленные факторы украинской государственности, можно ли уверенно говорить о ее успешном будущем? Вряд ли. Ничего консолидирующего население в нацию в действиях украинской власти не было и нет. Ведь нация это понятие территориально-экономическое, а не этнокультурное, и тем более не генетическая обособленность отдельных групп населения. Об экономической перспективе ни один кандидат в президенты или президент еще не высказывались. На первое место они ставят украинство. По словам первых авторов этого проекта «Украина должна стать непробиваемой стеной между Россией и Европой». Ради этого украинская экономика приносится в жертву.

Демократия как она есть

В сетях Интернета и СМИ очень много лестных отзывов и похвальных комментариев о прошедших президентских выборах на Украине. Их называют настоящим проявлением демократии. Причем, совсем неважно, какой политический опыт у Зеленского и есть ли у него команда профессиональных политиков. Главное — он близок к народу на словах, осуждая коррупцию и обещая исправить ошибки прошлого. Но кто говорил иное, стремясь во власть?

Впрочем, феномен Зеленского не исключение из правил. Это результат популизма, который путают с демократией. На постсоветском пространстве можно найти ряд подобных примеров. На волне популизма стал президентом капиталистической России и партократ Ельцин. Но каков результат такой демократии? Он очевиден: присвоение госсобственности ближайшим окружением избранника и превращение страны в доходную корпорацию высших чиновников. Вряд ли Зеленский не понимает, что за политическую верность чиновникам правительства надо щедро платить. Коррупция — одна из форм такой оплаты. Причем это мировая практика.

Опытные политики и эксперты характеризуют ситуацию на Украине, как вызревшие условия для ее федерализации по европейскому типу, чтобы сохранить государство, или как начало распада с непредсказуемым итогом и последствиями. Рано или поздно придется сделать выбор. Может быть, это произойдет при президенте Зеленском.

«Украина — не Россия»

Президент Украины Леонид Кучма под таким названием написал книгу, которая была издана и представлена в Москве. Название задиристое. Но по существу не верное. Оно выдает желаемое за действительное. Да и сам смысл книги представляет собой как бы очередную программу украинизации Малороссии по галицкому проекту.

С другой стороны, сама Великороссия исторически является клоном Малороссии с тем же национальным характером и похожей культурой, общей историей. Замечено, если в России проявляется какая-либо политическая глупость, то она тут же повторяется на Украине и даже с большим размахом, чтобы перегнать москалей. Подтверждающих фактов в избытке.

Например, приватизация госсобственности на Украине проводилась на примере России. В ней активно поучаствовали российские министры-капиталисты и разные авантюристы. Результаты оказались для обеих республик плачевными.

Многие политологи проводят параллель между гражданской войной в Чечне и на Донбассе. В любом случае объединяет эти события отсутствие политической воли центральной власти к установлению мира, предпочтение силы разуму. Хотя можно назвать первыми похожими шагами в этом направлении Хасавюртовский договор и Минские соглашения. Но реальный мир в Чечне был установлен благодаря компромиссу, предложенному президентом Владимиром Путиным чеченским лидерам. Может быть, у Зеленского тоже созреет подобное решение по Донбассу? Если Коломойский позволит.

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