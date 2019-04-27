Назарбаев ответил на критику инициативы «Один пояс, один путь»

Пекин, , 16:04 — REGNUM Объединение государственной программы Казахстана «Нурлы жол» («Светлый путь») с китайской инициативой «Один пояс, один путь» дало синергетический эффект. Об этом заявил бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, отвечая на вопросы журналистов, в Пекине, передает 27 апреля телеканал «Хабар 24».

Журналисты отметили, что представители некоторых стран негативно оценивают инициативу «Один пояс, один путь», называя в качестве негативных рисков — «долговые ловушки» Китая.

Назарбаев ответил, что китайская инициатива стимулировала строительство в Казахстане автомобильных дорог, что позволило республике получить доступ к морю.

«Что касается долговых облигаций — это дело каждого государства: брать в долг или не брать. Это вопрос риторический и не имеет никакой основы для критики», — добавил Назарбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля Нурсултан Назарбаев выступил на сессии форума «Один пояс, один путь». Он предложил в качестве ответа на глобальные вызовы сформировать новую геополитическую реальность «Три Д», что означен три уровня диалога.

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