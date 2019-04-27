Владимир Путин развенчал миф о «газовой независимости» Украины

Пекин, , 16:02 — REGNUM Если Украина потеряет транзит российского газа, она не сможет организовать и его «реверсные» поставки, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине 27 апреля, сообщает ТАСС.

Президент России отметил, что его интересует вопрос, будет ли подписан договор о транзите российского газа через территорию Украины.

«А если транзита не будет? Вы понимаете, что тогда не будет реверса. Ведь реверс — он же виртуальный… Это чушь, это бред, это обман — никакого реверса реального нет», — отметил он.

Путин пояснил, что физический реверс газа из Европы на Украину невозможен.

«Нельзя по ночам, как тать в ночи, переворачивать в реверсивный режим — это технологически невозможно просто», — объяснил президент.

Украинская «газовая независимость» строится на том, что Украина отбирает газ, идущий в Европу, а потому «покупает» его у европейских посредников, в то время как физического реверса просто не существует.

«Представьте, что транзит отсутствует. Так тогда не будет и газоснабжения Украины. Это такой серьёзный вопрос, они валяют дурака, занимаются какими-то политическими дрязгами вместо того, чтобы подумать о рядовом гражданине Украины, который живёт текущими заботами и вынужден платить непомерную цену за все эти политические фокусы», — подчеркнул Владимир Путин.

По его словам, в случае прямых поставок газа на Украину, цену топлива можно уменьшить на четверть.

Напомним, ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Украина смогла выстоять в «борьбе с Россией», а также обрести «газовую независимость».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко признал, что Украина не имеет никакого понимания того, как будет функционировать её газотранспортная система в случае прекращения транзита российского газа.

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