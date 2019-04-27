Военные учебные заведения СНГ планируют расширить сотрудничество

Нур-Султан, , 15:59 — REGNUM Первое заседание Ассоциации военных учебных заведений стран Содружества Независимых Государств (СНГ) состоялось с Нур-Сулатне, передает 27 апреля телеканал «Хабар 24».

Во время заседания участники обсудили вопросы сотрудничества учебных заведений при подготовке военных и научно-педагогических кадров, а также вопросы общего развития военного образования.

В ближайшее время члены организации планируют выработать план работы ассоциации до 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля в Бишкеке состоится заседание совета министров обороны государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Главы оборонных ведомств обсудят угрозу военной безопасности в Туркестане.

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