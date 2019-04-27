Медведев поручил усовершенствовать график работы школ и детских садов

Москва, , 15:34 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поручил министерствам просвещения, культуры и здравоохранения представить предложения по усовершенствованию графика работы детских садов и школ. Об этом сказано в списке поручений, которые были даны по итогам форума «Национальные проекты — этап «реализация».

Куратором исполнения данного поручения назначен губернатор Новгородской области Андрей Никитин, который также является руководителем рабочей группы Государственного совета по направлению «Социальная политика». Поручение должно быть выполнено до 1 июня.

В поручении Медведева сказано, что в сжатые сроки нужно изучить опыт регионов по внедрению в образовательных учреждениях «семейного графика». Кроме того, «семейный график» необходим в учреждениях здравоохранения, социального обслуживания и культуры.