В Актюбинской области Казахстана представили план развития региона

Актюбинск, Казахстан, , 14:40 — REGNUM План развития Актюбинской области Казахстана представил аким (глава) региона Ондасын Уразалин на сессии областного маслихата (представительный орган власти), сообщает 27 апреля новостной портал «Мой город».

Глава региона сослался на бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева, который поставил задачу развивать Актюбинск, как четвертую агломерацию Казахстана.

Уразалин добавил, что власти региона планируют принять меры по обеспечению ежегодного роста доходов населения на уровне 9−12%. В 2019 году в области планируется создать не менее 20 тыс. рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля 2019 года премьер-министр Казахстана Аскар Мамин представил депутатам маслихата Актюбинской области республики Ондасына Уразалина в качестве главы региона.

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