Власти Украины лишили права голоса почти треть избирателей — Медведчук

Киев, , 14:39 — REGNUM В результате русофобской политики Киева на президентских выборах не голосовали около 6,5 млн граждан Украины, заявил председатель политсовета объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, сообщил 27 апреля телеканал 112.ua.

«Это около 2,3−3 млн наших граждан, находящихся по ту строну линии соприкосновения, на неконтролируемых территориях. 1,5 млн граждан, которые являются временными переселенцами на территории Украины и которые были лишены возможности получить право голосовать. И те 2,5−3 млн, которые находятся на территории России и которые не имели возможности, — просто исключили это право», — перечислил политик.

Он отметил, что об этой ситуации следует говорить, поскольку украинские власти действовали умышленно.

«И вы понимаете, как бы голосовали все эти категории граждан, которые я перечислил. Они бы точно не голосовали за действующую власть и за г-на Порошенко. И, видимо, поэтому все его действия были направлены на то, чтобы они были лишены этого конституционного права», — подытожил Медведчук.

Напомним, за победителя президентской избирательной кампании Владимира Зеленского проголосовали более 13,5 млн граждан Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала решение украинских властей закрыть все избирательные участки на территории России прямым нарушением гражданских, политических и гуманитарных прав граждан Украины, проживающих и работающих в России.

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