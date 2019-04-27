Петербург разогревается в ожидании двойных выборов

Карина Саввина, , 14:57 — REGNUM

Предчувствие выборов витает в воздухе северной столицы. Официально схватка за кресло петербургского градоначальника стартует только после объявления выборов 5 июня. Муниципальные советы и вовсе могут объявлять об этом в течение почти трех недель после указанной даты.

Однако в реальности борьба за сердца горожан уже ведется — потенциальные кандидаты обвиняют друг друга в лицемерии, судятся, размещают билборды со своими лицами и даже начали публиковать предвыборные программы. Впрочем, есть и исключения — муниципальные единороссы настолько уверены в своей победе, что озабочены исключительно городским благоустройством.

«Просто праздник какой-то»

«Ну, у нас всё очень просто. Мы, муниципальные служащие, в большинстве своем люди, работающие давно. И работающие по существу. Для нас нет, в принципе, больших отличий работы в мае месяце 2018 года от мая месяца 2019 года», — говорит председатель Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга Всеволод Беликов.

В 2019 году жителям Северной столицы предстоит почти полностью обновить состав муниципалитетов: кампании точно затронут 107 муниципальных образований. Сегодня большинство муниципалов в Петербурге представляют «Единую Россию». Как объяснил Беликов, они заняты весенним благоустройством своих районов, готовятся достойно отпраздновать Первомай и День Победы. После 8 сентября в целом по городу может появиться от 1,5 тыс. до 2 тыс. новых муниципальных депутатов.

«Чему я буду очень рад. Больше депутатов, хороших и разных, да?» — не совсем уверенно произнес Всеволод Беликов на недавней экспертной конференции. Он подчеркивает, что муниципалы на 100 процентов встроены в команду Смольного, как бы парадоксально это ни звучало, с учетом системы разделения государтсвенной и муниципальной властей. «Никаких особых рисков и треволнений нет, всё ясно, понятно», — отчитался Беликов. На этом парадоксы от него не закончились, например, он сообщил, что местные депутаты хотели бы, чтобы у выборов был «минимальный политический окрас».

«Цели наши ясны, задачи понятны, — рапортовал Беликов. — Ясно, что повестка наших выборов практически полностью пересекается с повесткой губернаторских. Мы и не скрываем, что формируем представление, что мы одна команда, работающая в интересах города и петербуржцев. У нас нет никаких внутренних противоречий ни внутри муниципального сообщества, ни с теми, кто формирует повестку губернаторских выборов».

Всеволод Беликов, одновременно возглавляющий МО «Финляндский округ», для себя прогноз уже составил. Несмотря на то, что действующие муниципалы вместо выборов волнуются о весенней уборке, он убежден, что почти все они останутся на своих местах. Во-первых, петербуржцы политически зрелы, знают, что мандат муниципала не дает никаких преференций, а требует исключительной самоотдачи и безвозмездного труда. Поэтому не позарятся на оппозиционных кандидатов, которые пытаются вытащить на свет грешки единороссов.

Сейчас команды для муниципальной кампании формируют не только парламентские партии, например, КПРФ, «Справедливая Россия», «Яблоко», но и связанное с Михаилом Ходорковским движение «Открытая Россия», сторонники Алексея Навального, с большим разбегом заявил о себе проект «Объединенные демократы». Но пока Беликов не очень впечатлён их достижениями «в полях»: никаких акций до объявления выборов никто не проводил, беспокойств и волнений единороссам не доставил, агитация ведется исключительно в интернете.

«Контент очень однообразный, — усмехнулся Беликов, — всё на отрицании, обвинениях в адрес муниципалитетов, что плохо убирались дороги. Не удивлюсь, если появится, что и весна поздно пришла, погода изменилась, зарплаты маленькие, пробки на дорогах…».

Петербуржцев такой неизобретательной риторикой с толку не собьешь. «Мы очень крепко держим свой электорат. Может быть, я поспешно заявляю, но уверен, что большинство муниципалитетов сохранит себя в нынешнем составе», — заявил глава Совета муниципальных образований.

Скоро будет поздно

У депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, бывшего «яблочника» Михаила Амосова, заявившего 23 апреля о своем желании баллотироваться в губернаторы, видение реальности в корне отличается от позиции Беликова. На его взгляд, ситуация «совсем другая», а Петербург в сентябре ждут большие перемены.

«Надеюсь, это касается и уровня исполнительной власти городской, и уж тем более это касается многих муниципалитетов, где люди недовольны тем, что пять лет там просто просиживали штаны, устраивали праздники представители «Единой России». Мы знаем, и уголовные дела были заведены в ряде случаев. Я просто не представляю, как избиратель оставит этих людей на том же месте. Это было бы очень странно ‑ и тех, кто ничего не делал, и тех, кто занимался коррупционными какими-то вещами, и это открыто, известно», — сказал Амосов корреспонденту ИА REGNUM.

По мнению депутата, оппозиции достаточно протащить в бюллетени как можно больше «достойных людей, понимающих проблемы конкретных территорий». Он полагает, что до старта кампании еще есть на это время.

«А что Беликов хочет от оппозиции? Оппозиция свои аргументы предъявит во время избирательной кампании. Избиратель будет решать. Я очень надеюсь, что 8 сентября избиратели не проспят эти выборы. Главное, чтоб не проспали», — рассуждает Амосов.

«Безобразие пятилетней давности не должно повториться», — добавил он, имея в виду беспрецедентные нарушения на избирательных участках в Петербурге в 2014 году, когда муниципальные избиркомы буквально «бегали» от кандидатов, меняя адреса, чтобы не дать им зарегистрироваться, «заряженных» избирателей подвозили к участкам автобусами, а досрочное голосование внесло существенные «коррективы» в конечный результат. У главы ЦИК России Эллы Памфиловой по сей день, кажется, разве что не дергается глаз, когда речь заходит о петербургских выборах и приходится поминать ту грязную кампанию.

Но в 2019 году, полагают наблюдатели, ситуация изменилась, и власти не допустят столь серьезных нарушений. Поэтому, например, политолог и политтехнолог Александр Ершов не разделяет благодушие единороссов, сквозившее в словах Всеволода Беликова.

«Я бы с ним очень сильно поспорил. Такая успокоенность! «Вот мы готовимся к 9 Мая…». От «Единой России» ну ничего в поле нет! Наверняка, выстраивается работа. Но по факту скоро будет поздно. На что они надеются, непонятно. Потому что, если в прошлый раз было досрочное голосование — а злые языки утверждают, что каким-то образом это помогло действующей власти — то сейчас его не будет», — напоминает Ершов.

Он добавляет, что надежды на маленькую явку, когда на участки приходят зачастую только лояльные власти избиратели, в этот раз тоже нет. Муниципальные выборы в 2019 году совмещены с губернаторскими, поэтому петербуржцы, вероятно, все же не пронесут свой голос мимо урны. Кроме того, Ершов не стал бы рассчитывать и на то, что сторонники вероятного кандидата в губернаторы Александра Беглова заодно проголосуют и за кандидатов от партии власти в муниципальные советы.

Хотя Ершов не скрывает, что и сам бы, возможно, растерялся на месте единороссов. «Я ставлю себя на место московского или местного политтехнолога от «Единой России» (упаси, господи). И я не знаю, что делать! А чем им сейчас заполнить пространство? Ничего на ум, кроме опять какого-нибудь анкетирования, нет», — говорит он.

Стоит отметить, что в Петербурге уже отпечатали буклеты о развитии районов, и очередной поквартирный обход горожан «в поисках наказов» грозит только вызвать раздражение жителей. «И в этом смысле, может быть, и хорошо, что они ничего не делают», — заключил эксперт.

Путь к сердцу избирателя — через кошелёк

Запросы петербуржцев сегодня понятны, но вот откликнуться на них чрезвычайно сложно, особенно с помощью каких-то сиюминутных мер. Как отмечает экономист Дмитрий Прокофьев, в первом квартале 2019 года, впервые за долгое время, количество закрывшихся кафе и ресторанов в Петербурге превысило количество открывшихся. «Возможности потребителей в нашем городе, к сожалению, продолжают падать», — считает он.

Разговоры об улучшении инвестиционного климата на этом фоне блекнут: инвесторы готовы вкладываться только туда, где уже наблюдается рост доходов населения. «Они смотрят на потенциальный рост или спад доходов в регионе. Там, где планируется рост, там стоит ожидать и активности инвесторов, которые ориентируются на высокопроизводительный труд, высококвалифицированный персонал. Все ждут, пока доходы людей начали бы расти», — поясняет Прокофьев.

По его оценке, в Петербурге условный «средний класс» довольно сильно сократился, доходы и расходы оставшихся в нем — заметно просели. При этом налог с граждан, НДФЛ — это основа региональных бюджетов, в 2018 году в Петербурге он дал 44,3% от доходной части казны. В связи с этим действующая городская власть и желающие к ней прийти должны бы сфокусироваться на том, как повысить доходы петербуржцев и вернуть их в «средний класс». Прокофьев добавляет, что в электоральном смысле эта группа очень непредсказуема, и сложно предугадать, как эти люди поведут себя в день голосования.

Отмеченный в апреле социологами весьма благожелательный отзыв петербуржцев о нынешнем руководстве города и врио губернатора (по данным ВЦИОМ, на выборах Александра Беглова готовы поддержать 43% респондентов) не должен восприниматься в Смольном как повод для спокойствия, считает завлабораторией Института политической и прикладных политических исследований ЛГУ им. Пушкина Инга Бурикова.

«Вопрос в том, хватит ли возможности удержать этот позитив на протяжении последних нескольких месяцев? Надо будет его подкреплять делами и отвечать на социальные запросы жителей, которые никуда не денутся. Уважаемые коллеги, которые ведут еще не начатую кампанию врио губернатора, должны понимать, что разбег в несколько месяцев должен давать наращивание оборотов перед выборами», — считает политтехнолог Бурикова.

Телегу уже запрягают

Александр Ершов не согласен, что кампания в Северной столице не идет. Все, кому надо, уже в нее «впряглись». Активность Александра Беглова, который почти ежедневно общается с горожанами и лично, во время выездов в районы, и с помощью своей страницы «ВКонтакте», не вызывает никаких сомнений.

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Другие потенциальные кандидаты, кажется, уже начали «обижаться». Только в течение этой недели трое из них заявили о себе.

Режиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко объявил о своем выдвижении от КПРФ с поддержкой так называемых «национал-патриотов», в лице бывшего петербуржца и экс-«яблочника» Юрия Болдырева. Бортко обратился к врио губернатора за разрешением повесить плакаты в метро Петербурга с собственными поздравлениями с Днем Победы. Беглов не рекомендовал депутату этого делать и предложил потенциальному конкуренту использовать другие способы заявить о себе.

Наверное, Беглов не знал, что Бортко к тому моменту безо всяких разрешений по всему городу наставил своих билбордов с призывом выйти с ним на Первомай. Чуть не случился конфуз: Смольный не согласовал коммунистам шествие по Невскому проспекту в этот день, несмотря ни на какие билборды. Но спустя сутки передумал: коммунистам разрешили и шествие, и митинг.

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Как уже говорилось, о своих губернаторских амбициях объявил и основатель нового «Движения демократического обновления» Михаил Амосов, который предлагает, по его выражению, третий путь для петербуржцев, не желающих топтаться на месте или возвращаться в советскую эпоху.

Будто бы нарочно его бывший однопартиец, «яблочник» Борис Вишневский в тот же день опубликовал свою предвыборную программу — кстати, первым среди всех вероятных кандидатов. Остальные обещают ее представить, если пройдут муниципальный фильтр. Зато теперь фракция «Яблока» в петербургском Заксобрании состоит исключительно из потенциальных губернаторов — Вишневского и Амосова.

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«Де-юре кампании, конечно, нет, она будет объявлена в начале июня. Но де-факто она есть. И это радует. Радует активность Беглова, это говорит о том, что принято решение по-честному побеждать, а не надеяться на мухлеж на избирательных участках. Или проигрывать по-честному», — считает политолог Александр Ершов. Радует его и активность оппозиции. Отметил эксперт и Вишневского, и Бортко, и Амосова, и даже лидера движения «Красивый Петербург» Красимира Врански, который проводит «очень качественные встречи с жителями с трансляциями в интернете».

Однако Ершову непонятно, отчего никак не проявляет себя считавшаяся фаворитом от оппозиции Оксана Дмитриева, депутат ЗакСа от «Партии роста».

«Странно, видимо, она так обожглась о муниципальный фильтр в 2014 году, что решила на сей раз не рисковать? Но она очень опытный политик и не может не понимать, что именно до объявления выборов нужно как можно чаще помелькать, нарастить свой рейтинг, чтобы, даже если ей откажут и не пропустят, это вызвало возмущение. И этот рейтинг она конвертирует в рейтинг своей команды, которая наверняка ведь пойдет от «Партии роста» или прямо под брендом Оксаны Дмитриевой на муниципальные выборы. И это была бы реальная, кстати, альтернатива «Единой России», — заметил Александр Ершов.

Впрочем, Оксана Дмитриева давно заявила о том, что готова к выдвижению от своей партии, но недвусмысленно намекнула, какими она видит конкурентные выборы в Петербурге. Она считает исключительно вредным продвигать «слабых» кандидатов от оппозиции по принципу «главное — участие», «поддержим того демократа, кто пройдет фильтр», и предлагает сдвинуть фокус внимания на сильных.

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«Подобный подход не только закрывает любые возможности давления на власть в пользу реального сильного оппозиционного кандидата на предстоящих губернаторских выборах, но и девальвирует нравственный и политический потенциал оппозиции, приучая всех к мысли о допустимости и приемлемости «договорных матчей» с участием оппозиции по определенному сценарию. «Договорной матч» вместо выборов — с вознаграждением кандидатов за участие — это цинизм и обман избирателей», — считает Оксана Дмитриева.

…Почти все потенциальные кандидаты на пост петербургского градоначальника имеют солидный политический опыт, и неясно, кто из них готов признать себя слабаком и сдаться. Что все они понимают точно, так это абсолютную невозможность преодолеть муниципальный фильтр и зарегистрироваться без согласия «Единой России», или, как выразился Амосов, «без помощи высших сил». Поэтому пытаться договариваться придется всем.

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