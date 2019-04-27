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Песков: Путин не спит, Путин работает

Политика

Пресс-секретарь президента России рассказал о плотном графике главы государства

Пекин, 27 апреля 2019, 14:30 — REGNUM  Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков пошутил, заявив, что российский лидер Владимир Путин вполне может обходится без сна и много работать.

В последние несколько дней Владимир Путин много перемещался. Сперва он побывал с рабочей поездкой в Санкт-Петербурге, оттуда он вылетел в Читу, где провел совещание по вопросу ликвидации последствий природных пожаров. Из Читы Путин отправился во Владивосток, где 25 апреля на острове Русский он впервые встретился с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном. Из Владивостока Путин полетел в Китай, где принял участие в международном форуме «Один пояс, один путь».

Журналисты поинтересовались у Пескова, успевает ли российский президент спать при таком напряженном графике.

«Он же Путин! Он не спит, он работает!», — ответил Песков.

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Внешняя политика России
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