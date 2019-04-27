Президент Таджикистана встретился в Китае с главами четырех государств

Пекин, , 14:23 — REGNUM Реализация энергетического проекта CASA-1000 является выдающимся образцом двусторонних отношений между Пакистаном и Таджикистаном. Об этом заявили премьер-министр Пакистана Имран Хан и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время двусторонних переговоров в Пекине, сообщили в пресс-службе главы республики.

Во время переговоров стороны выразили заинтересованность в реализации двусторонних договоренностей в торгово-экономической, инвестиционной, образовательной и других сферах.

В рамках второго форума «Один пояс, один путь» Эмомали Рахмон также встретился с президентами Швейцарии Ули Маурером, Азербайджана — Ильхамом Алиевым, Киргизии — Сооронбаем Жээнбековым.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля Эмомали Рахмон выступил на заседании форума «Один пояс, один путь» в Пекине. Глава государства отметил возможности Таджикистана для разработки региональных проектов в сфере гидроэнергетики, коммуникаций, промышленности, сельского хозяйства и туризма.

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