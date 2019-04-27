Выборы в Казахстане: кандидат Ахметбеков сдал экзамен по казахскому языку

Нур-Султан, , 13:57 — REGNUM Кандидат в президенты Казахстана о коммунистической народной партии Казахстана (КНПК) Жамбыл Ахметбеков успешно сдал экзамен на знание казахского языка. Об этом заявил член лингвистической комиссии Гарифолла Есим, сообщает 27 апреля агентство «Казинформ».

По его словам, кандидат в президенты Казахстана для письменной работы выбрал тему «Рухани жангыру» — духовная модернизация. В рамках второго задания Ахметбеков прочитал отрывок из романа Ильяса Есенберлина «Кахар». На третьем этапе кандидат выступил с 15-минутной речью.

«По трем этапам комиссия пришла к решению, что Ахметбеков Жамбыл Аужанович свободно владеет казахским языком», — добавил Есим.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля экзамен на знание казахского языка сдал кандидат в президенты Казахстана от народно-демократической партии «Ауыл» («Село») Толеутай Рахимбеков.

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