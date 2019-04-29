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Нам больше не НАТО: ЕС не хочет платить США

Политика

Прошедший в Вашингтоне саммит альянса продемонстрировал его внутреннюю слабость и невозможность адекватно отвечать вызовам времени в интересах большинства входящих в него государств

Нам больше не НАТО: ЕС не хочет платить США
НАТО

Брюссель, 29 апреля 2019, 05:17 — REGNUM  70-летие со дня основании НАТО было отмечено его участниками в Вашингтоне на апрельском саммите. С какими итогами подошла эта организацию к своему юбилею и почему при всех оптимистичных высказываниях будущее ее далеко от определенности, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Карпов.

Пробным шаром, показавшим всю непрочность натовской структуры, оказалось требование американского президента Дональда Трампа привести в соответствие расходы для членов альянса. Выдвинутое им требование платить предусмотренные 2% на оборонные расходы, потратив их на закупку американского вооружение, оказалось неприемлемым для большинства участников. Из 29 членов альянса на 2018 год этому требованию соответствовали лишь четверо: Греция, Эстония, Латвия и Великобритания, и еще 3 страны обязались предпринять соответствующие усилия: Польша, Литва и Румыния. Отсутствие среди этой семёрки Франции, Турции, Германии и Италии говорит о многом. Особенно показателен пример Германии (1,24%), а план министра обороны ФРГ увеличить военный бюджет до 1,5% к 2025 году был раскритикован как «милитаристский» и отвергнут коллегами по правящей коалиции.

Причиной такого отношения является потеря НАТО смысла своего существования, какие бы вопли о «угрозе российской агрессии» не издавали США и те, кто готов безоговорочно им следовать. Например, Польша и Прибалтика. Поэтому и мысли ведущих стран ЕС направлены, скорее, не на пути изменения НАТО, а на поиск пост-натовской альтернативы.

Читайте подробности в статье Александра Карпова 70 лет НАТО: скорее поминки, чем юбилей.

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