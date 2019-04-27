Сальвини отказался праздновать освобождение Италии от нацистов

Рим, , 13:30 — REGNUM «Шаг, позорный по отношению к демократической истории Италии, создал новую границу. В том числе для Маттео Сальвини, столь привычного к завоеванию старых политических пространств ради взгляда в будущее. Глава «Лиги» и его окружение ничего не делают, не рассчитав влияния, которое их поступок окажет на опросы и общественное мнение. Так что они сознательно пошли на вызов, решив пренебречь днем итальянской общности — празднованием освобождения страны силами союзников в 1945 году от фашистского режима Муссолини и нацистской оккупации», — пишет испанское издание El Pais.

Этот день, 25 апреля, правительство отмечало в разных частях Италии. Президент страны Серджо Маттарелла перед тем, как сделать подношение у Алтаря Отечества на Площади Венеции, назвал знаменательную дату «вторым Возрождением». Между тем министр внутренних дел, переживающий упадок популярности в связи с делом о коррупции (обрушившимся на одно из его доверенных лиц — замминистра транспорта Армандо Сири) решил в четверг уехать в Корлеоне, чтобы поддержать силы правопорядка, борющиеся с мафией. По словам Сальвини, 25 апреля — это лишь «дерби между фашистами и коммунистами».

«Это попрание совместного обращения к дню, который привел к созданию Итальянской республики, — отмечает El Pais. — Праздника, который ранее уже был поставлен под вопрос Сильвио Берлускони и теперь только дает повод для сомнений ультраправым организациям, которые Сальвини время от времени использует. В четверг ни один из министров, входящих в «Лигу» и составляющих популистское правительство Италии, не участвовал ни в одной официальной церемонии».

Ход Сальвини на этот раз может стать плохой добавкой в пробирку опросов, которыми занимаются его советники по коммуникации. Прошли лишь сутки с тех пор, как радикалы из Лацио развернули плакат с призывом почтить память Бенито Муссолини на площади Лорето в Милане, где 74 года назад тело диктатора было повешено вверх ногами вместе с телом его любовницы Клары Петаччи. Тогда Сальвини не промолвил ни слова — по своему обыкновению молчать при возникновении полемики насчет Дуче.

Тем не менее теперь его раскритиковал весь мир. Начиная с президента страны, который, как обычно, высказался тонко (заметив, что «нельзя переписать историю»), и заканчивая премьер-министром Джузеппе Конте — лидером правительства, в которое входит «Лига». «Ошибается тот, кто не празднует 25 апреля, ценности которого умерли для свободы», — сказал Конте, намекнув на возникшее напряжение и возможный раскол.