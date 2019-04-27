Британское правительство исключило проведение референдума в Шотландии

Лондон, , 13:27 — REGNUM Британский министр Дэвид Лидингтон, считающийся «вторым номером» в правительстве, подтвердил 25 апреля, что кабинет, возглавляемый консерватором Терезой Мэй, не пойдет на санкционирование, необходимое Шотландии для проведения второго референдума о независимости. Об этом сообщает каталонское издание La Vanguardia.

Так Лидингтон отреагировал на заявление шотландского первого министра Николы Стерджин, которая накануне обязалась инициировать организацию нового плебисцита до мая 2021 года (когда окончится срок действия ее полномочий), для чего необходимо одобрение британских властей.

«Мы не видим никаких доказательств тому, что у народа Шотландии есть нужда в пересмотре решения, принятого в 2014 году», — сказал член британского кабинета министров в ходе конференции в Глазго.

Таким образом он сослался на референдум о независимости, который проводился в Шотландии пять лет назад и завершился отказом 55% голосовавших от выхода из состава Соединенного королевства.

«Тогда было сказано, что плебисцит решит этот вопрос для поколения. Нет свидетельств, что требуется применение статьи 30. Не понимаю, как это поможет решить проблемы шотландских школ и больниц», — подчеркнул министр.

Речь идет об активации статьи, которая наделила бы парламент Шотландии властью, необходимой для проведения нового голосования.

Выступая перед нижней палатой шотландского парламента в среду, Стерджин объяснила свое решение о проведении второго референдума политическим кризисом, вызванным выходом Соединенного королевства из Европейского союза. По ее мнению, эти события показывают, что правительство Мэй «не служит интересам Шотландии», где 62% избирателей голосовали против Брексита.

Лидингтон, в свою очередь, повторил отрицательный ответ Мэй, данный ею еще в 2017 году, когда после решения о Брексите нижняя палата парламента Шотландии одобрила запрос на повторное решение насчет независимости, направленный в Лондон. Тогда премьер-министр ответила, что «не время» затрагивать этот вопрос, принимая во внимание необходимость сосредоточиться на переговорах о выходе из ЕС. В тот момент Шотландская национальная партия (SNP), управляющая регионом, приостановила реализацию своих планов, потеряв 21 место на генеральных выборах.

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24 апреля Стерджин заявила, что надеется на возможность сделать выводы из ошибок, допущенных при управлении процессом Брексита командой Мэй, и объявила о создании «Собрания граждан» — площадки, на которой политики из всех партий смогут поделиться своим мнением насчет попытки достичь консенсуса при рассмотрении хитросплетений шотландских законов.