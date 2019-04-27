Минприроды в Арктике: прогнозы погоды и поиски 80 млн тонн на СМП

Анна Горохова, , 14:39 — REGNUM

Российская Арктика ждет стратегии своего развития. В марте правительство страны получило от президента Владимира Путина ряд поручений, которые нужно выполнить до конца года: от постановки общих задач экономического освоения Арктики — до заключения частных соглашений с грузоотправителями и изменений в законодательстве. Объем поручений свидетельствует об одном: государство вплотную занялось освоением потенциала Арктического региона и Северного морского пути, и лично глава государства подчеркивает стратегическую важность решения этой задачи. То, как будут выполнены поручения, покажет степень эффективности нынешнего кабинета министров.

ИА REGNUM открывает серию материалов об «игроках в Арктике», цель которой — описание зон ответственности ведомств и организаций в деле освоения и развития Арктики. Первое в списке — Министерство природных ресурсов и экологии с его многообразием задач.

Сферы контроля

Как известно, Минприроды разрабатывает госполитику в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, включая недра, водные объекты, леса, объекты животного мира и среду их обитания. В ведении министерства находятся две федеральные службы — Росгидромет и Росприроднадзор и три федеральных агентства — Росводресурсы, Рослесхоз и Роснедра. Деятельность каждого органа напрямую касается Арктики.

Сюда же относятся вопросы обращения с отходами, с чем в Арктике большая беда, а также проведение государственной экологической экспертизы каждого проекта на территории АЗРФ. Ведомство отвечает и за создание и сохранение особо охраняемых природных территорий и в последнее время делает на это упор. Важно не только сохранить эти территории при интенсивном освоении, но и преумножить. Так, до 2024 года планируется создание пяти новых заповедных зон в Арктике, и большое внимание будет уделено экологической ответственности инвесторов.

Согласно расставленным приоритетам, в зону «арктической» ответственности Минприроды входит экологическая безопасность и гидрометеорологическое обеспечение деятельности предприятий, оценка минерально-сырьевой базы, лицензирование недр, согласование и контроль проектов по разработке месторождений.

«В Арктической зоне России — континентальной части и на шельфе сконцентрированы колоссальные природные ресурсы, за которыми будущее стабильного развития страны. Всё требует рационального и бережного освоения, стратегического планирования», — заявил министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин. Участие в «стратегическом планировании» должны принять очень многие ведомства, агентства, корпорации и компании. В Минприроды запущена первая стадия процесса — разработка плана по выполнению главного «арктического» поручения президента.

80 млн тонн на СМП: миссия выполнима?

В «майском указе» 2018 года глава государства постановил увеличить грузопоток Севморпути к 2024 году в десять раз — до 80 млн тонн. Так мысли сразу нескольких федеральных ведомств заняла единая на всех головоломка.

На сегодняшний день более 95% грузоперевозок по Северному морскому пути связано с вывозом продукции нефтегазового и горнорудного комплексов, функционированием уже существующих предприятий и строительством новых. Трудно спорить с тем, что в дальнейшем грузопоток Севморпути будет зависеть исключительно от проектов освоения ресурсов арктического побережья России, а в перспективе и шельфа. А значит, министерство, в чьем ведении находятся природные ресурсы страны, автоматически попадает в число ответственных за выполнение президентского указа.

Практически все общение добывающих компаний с правительством осуществляется через Федеральное агентство по недропользованию. Роснедра ведет учет работ по геологическому изучению недр, выдает лицензии на пользование участками недр, сводит государственный баланс запасов полезных ископаемых.

Недропользователи представляют в агентство проектные уровни разработки месторождений, которые уже прошли государственную экологическую экспертизу. Их можно считать наиболее объективной основой прогноза минерально-сырьевого грузопотока по СМП, который с 2017 года регулярно публикует Минприроды. Пока, по подсчетам ведомства, к 2024 году по СМП будет перевозиться около 82 млн тонн в год, из которых высоковероятных 52 млн, это действующие проекты и проекты в стадии реализации. Другой источник — «обещания» компаний достичь высоких показателей добычи к определенному сроку — менее надежен, поскольку все заявления основываются на вере в успех геологической разведки. Эти проекты в расчеты включаются, но с оговоркой о меньшей вероятности реализации. Транзитные грузы станут бонусом по мере развития инфраструктуры СМП.

Большая часть грузопотока — это углеводородное сырье и в первую очередь СПГ. «Разведанные и неразведанные запасы, а также ресурсный потенциал только лишь полуострова Ямал, прилегающей акватории Карского моря и полуострова Гыдан позволяют обеспечить объёмами кластер производства СПГ производительностью до 140 млн тонн СПГ в год, — заявил Дмитрий Кобылкин. — Все проекты компаний и регионов в самых разных отраслях должны синхронизироваться».

Наблюдение за полюсом

Помимо наполнения Севморпути грузами Минприроды отвечает за обеспечение безопасности судоходства с помощью системы гидрометеообеспечения. Росгидромет, подотчетный Минприроды, остается одной из главных служб в Арктическом регионе.

В структуру Росгидромета входит Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) — главное в России научно-исследовательское учреждение, комплексно изучающее полярные регионы. В приоритете исследователей — характеристика климатических изменений в полярных районах.

Одна из главных задач Росгидромета по развитию российской Арктики — модернизация всей системы наблюдений в регионе. В Арктике всего 128 станций Росгидромета, из которых 64 — труднодоступные. Важно активно подключать метеоинформацию из негосударственных источников, учитывать результаты морских экспедиций и развивать космический сегмент в кооперации с бизнесом.

Минприроды в ближайшие годы сможет восстановить практику организации дрейфующих станций «Северный полюс». Дрейфующие исследовательские станции всегда были наиболее эффективны для изучения высокоширотной Арктики. Но в связи с нехарактерным поведением ледового покрова разбивать лагеря на льдинах, как в советские времена, уже невозможно, толщина льда за последние 50−60 лет значительно сократилась. Правительство уже внесло в бюджет 2018−2021 годов и финансирует строительство ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» — в размере 6,6 млрд рублей.

Арктический департамент

С приходом на пост главы Минприроды Дмитрия Кобылкина в ведомстве появился Департамент госполитики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана. Министерство намерено вернуть интерес к Антарктиде, важной с точки зрения науки и геополитики. Мировой океан в названии департамента также упомянут из-за потребности в активизации российских научных исследований морского дна и добычи полезных ископаемых. Но все же акцент в деятельности подразделения сделан на Арктику.

Задача достижения 80 млн тонн на Севморпути для департамента является основным направлением работы. 80 млн тонн в 2024 году — это промежуточный этап, в планах министерства — удвоение грузопотока к 2035 году и далее к горизонту 2050 года. Начало заложить нужно уже сейчас, так как арктические порты, железные дороги, ледоколы и суда ледового класса строятся на десятилетия эксплуатации.

Работа ведомства находится на стадии разработки стратегии поведения. Свои идеи министерство отразило в комплексном плане под названием «Реализация минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики», куда изначально вошло 118 проектов.

«Мы не описываем богатства Арктики, но ставим задачи для развития инфраструктуры, от которой зависит весь процесс их освоения, — охарактеризовал документ директор департамента Сергей Хрущёв. — Чтобы развить арктический проект, в идеале нужно иметь пять инфраструктурных объектов: трубопроводный, железнодорожный, морской, авиационный транспорт и энергетику. На этой конструкции может состояться проект, но полного комплекта в каждом случае достичь сложно. Впрочем, оставив только три опоры из пяти, мы сохраним устойчивость проекта».

При выборе проектов для первоочередной реализации нельзя рассматривать их отдельно друг от друга, уверены в Минприроды. Так, если месторождение углеводородного сырья находится неподалеку от рудных запасов, их одновременная разработка может дать синергетический эффект — и обеспечить один проект энергией за счет другого. В Арктике нет одинаковых месторождений, что требует нешаблонных решений как в освоении, так и в предоставлении льгот.

Далеко не все вопросы, рассмотренные в комплексном плане, находятся в ведении Минприроды. Для реализации требуется участие и других министерств — Минтранса, Минэнерго, а также Минвостокразвития, в ведение которого отданы вопросы социально-экономического развития Арктики в целом. Развитие арктических проектов даст дополнительный импульс развитию девяти арктических регионов, сформирует «заказ» для промышленности страны на десятилетия вперед.

Проект Минприроды в начале года был прочитан, согласован и отложен. Но, вероятнее всего, не в долгий ящик: по словам Сергея Хрущёва, логическим продолжением жизни разработанного плана станет его включение в Стратегию развития Арктической зоны до 2035 года, которую президент России поручил разработать до 1 декабря 2019 года.