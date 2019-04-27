Народ Украины «вынесет» правительство, оппозиционное к Зеленскому — Кравчук

Киев, , 13:07 — REGNUM Новый президент Украины Владимир Зеленский не должен столкнуться с оппозицией в лице правительства Украины, уверен экс-президент Украины Леонид Кравчук, сообщило 27 апреля издание «Апостроф».

По мнению политика, правительство не может противодействовать Зеленскому, поскольку его поддержали 75% избирателей.

«Я не думаю, что кто-то из министров или, скажем, весь Кабинет министров станет в оппозицию к новому президенту. Этого быть не может. Если вдруг это произойдёт, народ придёт, и такое правительство просто вынесет из кабинетов, потому что они проголосовали за нового президента и за новую жизнь», — считает Кравчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Центральная избирательная комиссия официально объявит результаты выборов на Украине 30 апреля. По закону, инаугурация нового президента должна состояться не позже 30 дней после даты объявления результатов.

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