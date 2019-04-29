«СССР и геноцид»: новый фронт против России

Рига, , 02:15 — REGNUM Связка «СССР+оккупация+геноцид» популярна у прибалтийских политиков для описания советского периода своих стран. О том, почему Сейм Латвии близок к тому, чтобы принять резолюцию о целенаправленном геноциде, проводившимся СССР на «оккупированных территориях» Прибалтики, рассказывает заместитель главного редактора ИА REGNUM Игорь Павловский.

Резолюция, осуждающая «целенаправленный геноцид» со стороны СССР «в отношении всех народов, проживающих на оккупированных территориях», уже принята комиссией по иностранным делам Сейма и поступит на рассмотрение в парламент 16 мая, где, следует ожидать, получит поддержку. Доказательств «геноцида», «оккупации» и «нарушению прав человека» найти крайне трудно, юридических последствий данная резолюция не несет, однако и не ради этого всё затеяно. Муссирование «советских геноцидов» имеет целью выработать условный рефлекс, когда на вопрос «кто занимался массовым уничтожение прибалтов?» ответ должен возникать автоматически. России рассчитывать на симпатию «международного сообщества» при такой обработке мозгов не приходится.

Читайте подробности в статье Игоря Павловского Навет «геноцида»: РФ и СССР никогда не получат «права на жизнь» от врагов.