Россия и Казахстан планируют расширить сотрудничество на транспорте

Нур-Султан, , 12:17 — REGNUM Вопросы дальнейшего углубления и расширения транспортно-логистического сотрудничества обсудили премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе председателя правительства Казахстана.

Во время переговоров стороны обсудили дальнейшее развитие совместного транзитного потенциала и повышение эффективности пассажирских и грузовых перевозок.

Белозеров отметил, что по итогам первого квартала 2019 года транзитные перевозки между Казахстаном и Россией по сравнению с январем-мартом 2018 года выросли на 51%. Стороны выразили намерение активизировать работу по реализации новых направлений сотрудничества.

Отметим, по итогам 2018 года перевозки грузов между Казахстаном и Россией составили 85,4 млн тонн, что на 0,5% больше, чем в 2017 году. В первом квартале 2019 года объем грузоперевозок составил 21 млн тонн.

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