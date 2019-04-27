Суббота, 27 Апреля 2019 года
12:23:43 МСК

Россия и Казахстан планируют расширить сотрудничество на транспорте

Политика

Стороны обсудили дальнейшее развитие совместного транзитного потенциала

Нур-Султан, 27 апреля 2019, 12:17 — REGNUM  Вопросы дальнейшего углубления и расширения транспортно-логистического сотрудничества обсудили премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе председателя правительства Казахстана.

Во время переговоров стороны обсудили дальнейшее развитие совместного транзитного потенциала и повышение эффективности пассажирских и грузовых перевозок.

Белозеров отметил, что по итогам первого квартала 2019 года транзитные перевозки между Казахстаном и Россией по сравнению с январем-мартом 2018 года выросли на 51%. Стороны выразили намерение активизировать работу по реализации новых направлений сотрудничества.

Отметим, по итогам 2018 года перевозки грузов между Казахстаном и Россией составили 85,4 млн тонн, что на 0,5% больше, чем в 2017 году. В первом квартале 2019 года объем грузоперевозок составил 21 млн тонн.

Читайте также: Перевозки грузов железнодорожным транспортом в Казахстане выросли на 2%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Железнодорожные перевозки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить