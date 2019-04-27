В ПМР главный силовик беглого экс-президента Шевчука получил 13 лет тюрьмы

Тирасполь, , 12:02 — REGNUM В столице Приднестровья Тирасполе суд приговорил экс-главу МВД ПМР Геннадия Кузьмичева к 13 годам тюрьмы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии строго режима за контрабанду. Как сообщили приднестровский телеканал «ТСВ», экс-глава МВД Приднестровья также лишен специальных званий и наград, и ему назначен штраф в размере около $1700.

Кузьмичев, который также возглавлял Государственный таможенный комитет Приднестровья, — один из ближайших соратников беглого экс-президента ПМР Евгения Шевчука.

По данным приднестровского следствия, в период пребывания у власти в ПМР Шевчука возглавлявший таможню Геннадий Кузьмичев создал преступную группу, которая брала взятки и «откаты», пропуская через границу контрабандные грузы. Кузьмичев и другие участники преступной схемы, по версии следствия, получали таким образом до $2 млн ежемесячно.

Сам Кузьмичев свою вину не признал.

В период пребывания Шевчука у власти Кузьмичев считался его «главным силовиком» — он занимал должности главы Службы безопасности президента, Государственного таможенного комитета и МВД, а потом даже был кандидатом в президенты республики.

ИА REGNUM напоминает, что на самого второго президента Приднестровья Евгения Шевчука в ПМР заведены семь уголовных дел, связанных с получением взятки, незаконным удержанием 30% зарплат и пенсий, контрабандой, уклонением от налогов, растратой государственного имущества и махинациях. Шевчук выехал в Молдавию в конце июня 2017 года, когда Верховный совет принимал решение о снятии с него неприкосновенности. В то же время целый ряд его бывших ближайших соратников в ПМР уже оказались за решеткой за различные преступления, совершенные в период пребывания Шевчука у власти, в том числе по его личным указаниям.

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