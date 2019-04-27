Нур-Султан и Рига планируют укрепить партнерство в борьбе с преступностью

Рига, , 12:05 — REGNUM Актуальные вопросы в сфере борьбы с преступностью обсудили первый заместитель генерального прокурора Казахстана Берик Асылов и главный прокурор по надзору за следствием Латвии Виктория Опинцане. Об этом сообщили 27 апреля в пресс-службе генпрокуратуры Казахстана.

Делегация Казахстана также встретилась с главным прокурором по борьбе с организованной преступностью Гитой Биезумой и начальником государственной полиции Латвии Интсом Кюзисом.

Асылов рассказал латвийским коллегам о проводимой в Казахстане гуманизации уголовной политики. Стороны также обсудили тему расширения двусторонней договорно-правовой базы и присоединение Казахстана к конвенции Совета Европы в области уголовного судопроизводства.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля заместитель генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что в рамках гуманизации уголовного кодекса в республике планируется закрыть четыре колонии.

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