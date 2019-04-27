Глава разведкомитета Конгресса: Пенс не откажется от помощи России

Вашингтон, , 11:48 — REGNUM Вице-президент США Майк Пенс не откажется «от помощи России на следующих выборах», убежден Адам Шифф, конгрессмен, глава комитета по разведке Палаты представителей.

Прогнозируя поведение Пенса и обсуждая развитие ситуации после публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, Шифф пишет в своем твиттере, что ничего хорошего не ждет.

«Республиканская партия Трампа не считает использование помощи от внешнего врага сговором; для них это просто хорошая политика», полагает Шифф.

Ранее Шифф, известный оппонент Трампа, сравнил президента с «честолюбивым самодержцем», который всю жизнь прожил без ответственности. Между Шиффом и республиканцами вражда разгорелась ближе к финалу расследования Мюллера, когда демократ возлагал на это дело большие надежды. Не получив итога в виде обвинения Трампа в сговоре с Россией, Шифф услышал в свой адрес много нелестных слов, республиканцы требовали его отставки, а Трамп, показывая, что вообще не принимает его всерьез, прозвал его «Шея-карандаш». Шифф не обиделся, сказав, что право Трампа — придумывать «детские прозвища».