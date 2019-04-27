В России отмечается День российского парламентаризма

Москва, , 11:36 — REGNUM В России отмечается День парламентаризма, сообщает ИА REGNUM 27 апреля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с Днем российского парламентаризма.

«Институты парламентаризма символизируют демократический характер нашего государства, опору на общество и интересы человека», — отметил Володин.

Сильная, ответственная, эффективная законодательная власть — важная часть государственного управления, указал он.

«Повышение качества законотворчества, укрепление парламентского контроля необходимы для достижения поставленных перед страной целей, улучшения жизни наших граждан», — цитирует сайт Госдумы поздравление Володина.

Парламентаризм делает всю политическую систему более устойчивой, позволяет России развиваться как демократическому, правовому государству, заявил в свою очередь руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

«Депутаты обязаны оправдать доверие людей, ответственно относиться к своим обязанностям, учитывать различные точки зрения при принятии того или иного законодательного решения. Именно поэтому при рассмотрении общественно значимых инициатив была введена практика общественно-парламентских слушаний с привлечением широкого круга экспертов, представителей общественных организаций. Это позволяет выйти на взвешенное решение, качественно подготовить законодательные нормы», — отметил он.