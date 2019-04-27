Где Зеленский встретит Пасху – в Турции или на Украине?

Станислав Стремидловский, , 11:16 — REGNUM

В какой церкви и Церкви избранный президент Украины Владимир Зеленский планирует встретить светлый праздник Пасхи, который в этом году православные и греко-католики отмечают в ночь с 27 на 28 апреля? Определенную интригу внес сам политик, когда утром в пятницу, 26 апреля, написал в своем блоге: «Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль «Весело». А сам через 2 дня — назад. За 4 месяца первые выходные. Всем желаю тепла, здоровья и нормального отдыха». И в тот же день записал видеообращение, в котором заявил: «Всех с Пасхой, с праздником, поздравляю!».

Вопрос выбора храма для участия в пасхальной службе и для обычного украинца сегодня зачастую является выбором политической самоидентификации. Что говорить тогда уж о президенте. Несколько православных Церквей и греко-католическая постоянно борются за душу главы государства. Это приходится учитывать. Так, в прошлом году на Пасху, которая праздновалась 8 апреля, уходящий сегодня президент Украины Петр Порошенко с семьей сначала принял участие в крестном ходе с главой непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата патриархом Филаретом во Владимирском кафедральном соборе, затем они посетили литургию в монастыре святого Василия Великого, принадлежащем Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), и завершили «церковный тур» визитом в Киево-Печерскую лавру, где пасхальное богослужение провел предстоятель канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

На сайте президента тогда же появилось пасхальное поздравление Порошенко украинцев, в котором он отметил, что Пасха — «поистине Великий День, в силу его чрезвычайной значимости этот праздник больше, чем просто церковный, и отмечают его не только христиане, и не только верующие». Что было дальше, известно. 17 апреля президент неожиданно и срочно пригласил к себе на 14:30 лидеров фракций Верховной рады Украины, где заявил им, что написал официальное обращение к константинопольскому патриарху с просьбой предоставить томос об автокефалии и попросил фракции присоединиться. 19 апреля свой шаг сделала Верховная рада, когда большинством в 268 голосов поддержала эту инициативу. Так начался процесс получения от Фанара томоса об автокефалии для создаваемой государством Православной церкови Украины (ПЦУ), что вызвало ужесточение давления на УПЦ МП.

Однако в отношении Порошенко, несмотря на его конфессиональные метания от одной Церкви к другой, хотя бы не возникало обоснованных сомнений в принадлежности к православной вере. С избранным президентом все гораздо сложнее, сам он старается не отвечать однозначно на вопрос о своей религиозности, а слухи ходят разные. В марте сего года этот вопрос исследовала израильская пресса. Газета The Times of Israel обратилась с запросом к Зеленскому, но и он отказался обсуждать свое происхождение, и в его пресс-службе также не стали комментировать, кто он по вероисповеданию. Михаил Ткач, председатель объединенной еврейской общины Украины, рассказал изданию, что мать Зеленского — еврейка и что кандидат идентифицирует себя как еврея, хотя не придерживается традиций и женат на нееврейской женщине. Однако пресс-секретарь одесского офиса Хабада Любавича Болеслав Капулькин заявил, что у него сложилось впечатление, что Зеленский перешел в христианство.

Учитывая, насколько сегодня раскалена религиозная ситуация на Украине, где государственная поддержка ПЦУ налицо, центральные и региональные власти принимали и принимают активное участие в расхищении паствы УПЦ МП, преследуют священнослужителей, возможно, Зеленский с политической точки зрения сделал правильный выбор для себя, улетев в Турцию. Говорят, что находится он в городе Бодрум, где, насколько нам известно, нет действующего православного храма. Конечно, избранному президенту ничего не мешает на пасхальную службу выбраться в Стамбул, не сомневаемся, что константинопольский патриарх Варфоломей будет рад видеть Зеленского рядом с собой в эту ночь. Но это маловероятно. «А я гадала, в какую церковь пойдет president elect и пойдет ли вообще? — отмечает в этой связи известная украинская журналистка Алена Яхно. — Посрамлена! Володя вообще по этому поводу решил не заморачиваться. На отдых — в Турцию. А может это и правильно. От показной религиозности уже воротит. Будет у нас первый президент агностик».

Интересно в этой связи и другое: где собирается встретить Пасху уходящий президент? Это непростой вопрос как для Порошенко, так и для той Церкви, на которую он положит глаз. В конце концов, проигравший с таким разгромный счетом Зеленскому уходящий президент — «токсичный актив» для любой конфессии, где он «засветит» себя во время пасхальной службы. Впрочем, есть на Украине одна-единственная область, где он одержал победу — Львовская. С учетом предстоящей осенью парламентской избирательной кампании мы бы не стали исключать того, что Порошенко может принять неожиданное решение и встретить Пасху во Львове в кафедральных соборах ПЦУ и УГКЦ, чтобы таким образом «освятить» Львовщину в качестве своего плацдарма на выборах в Верховную раду. Хотя, скорее всего, уходящий президент все же не рискнет покидать Киев и проведет ночь с 27 на 28 апреля в храме Православной церкви Украины, где будет служить ее глава, митрополит Епифаний. В канонической УПЦ МП Порошенко делать больше нечего.